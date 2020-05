‘Este no es un proceso de insolvencia ni de liquidación’

Horas después de que Avianca anunciara que se acogió a la ley de quiebras en EE.UU., y que liquidaba su filial en Perú, Anko van der Werff, presidente de la organización; Adrián Neuhauser, Chief Financial Officer (CFO) de Avianca, y el equipo ejecutivo de la aerolínea, explicaron los alcances de la decisión y por qué decidieron hacer este proceso en EE.UU. y no en Colombia, donde tiene su centro de operación.



(Avianca se acoge a la ley de quiebras en EE.UU.).

Según los directivos, este no es un proceso de insolvencia ni liquidación, sino todo lo contrario, se busca que bajo este esquema se pueda salvar a la compañía, la cual se ha visto muy afectada por el cierre de sus operaciones por cuenta de la pandemia del covid- 19.



De acuerdo con las cabezas de la compañía, la razón por la que decidieron acogerse a esta figura en EE.UU. es por que es procedimiento reconocido y el más utilizado por empresas internacionales.



"Los acreedores reconocen las protecciones, que no pueden acelerar deudas. Además tiene amplia experiencia y creemos que es el más apropiado para una empresa con un alcance como la nuestra", dijo.



Así mismo, los altos ejecutivos explicaron lo que los llevó a liquidar su filial en Perú.



“La crisis que enfrentamos actualmente ha tenido efectos tangibles y preocupantes para toda la industria aérea en el mundo. Esto nos ha llevado a tener que tomar decisiones difíciles a fin de poder superar esta coyuntura y darle continuidad a la compañía”, afirmó Anko van der Werff.



Las rutas que operaba Avianca Perú S.A. ya no estarán disponibles aunque la compañía anunció que continuarán sirviendo rutas hacia y desde el Perú a través de su hub de Bogotá una vez se levanten las restricciones por la emergencia sanitaria.



Los directivos explicaron, además, que el programa LifeMiles no hará parte del proceso de reorganización anunciado por Avianca y que mantiene su “sólida posición financiera”.



LifeMiles es una compañía completamente independiente de Avianca, con diferentes accionistas, una estructura de gobierno corporativo propia y autónoma, cuyos activos no están comprometidos en el proceso de reorganización de Avianca.