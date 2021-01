‘Este primer trimestre hay que estar atentos al consumo’

Con optimismo, la compañía Herbalife hace sus proyecciones para el año que comienza, pero advierte que hay que estar atentos a la reorientación del gasto del consumidor en el primer trimestre. Su gerente general, Andrés Peñuela, habla de las expectativas y del primer producto de sal que introduce la marca en el mercado colombiano.



(Herbalife les sigue los pasos a nuevos consumidores).

¿Cómo está la empresa?



Tuvimos un 2020 muy positivo en términos del negocio. Comenzamos bien el año y naturalmente el cierre de marzo y abril fue difícil pero tuvimos la fortuna de que, en primer lugar, nuestros distribuidores se adaptaron rápido a las nuevas tecnologías. Además, por la estadía en la casa fue más fácil captar la atención de los clientes.



Esta coyuntura generó una mayor conciencia en las personas sobre un estilo de vida saludable, lo que favoreció la tendencia positiva después de mayo. Agilizamos las entregas, antes, los distribuidores venían a lo centros de venta, recogían el producto y se lo llevaban al cliente. Ahora no, se puede despachar directamente al cliente.



¿Cómo inicia el año?



Es normal que se busquen mejores hábitos, entonces el inicio de año es bueno para nosotros. Siempre perdemos la primera quincena de enero porque la gente está de vacaciones y no es un período completo de venta, pero desde el 15 de enero ya la gente comienza a volver y a tomar esas decisiones que favorecen a nuestro negocio.



¿Cómo queda del 2020 si se compara con el 2019?



Apenas puedo hablar del acumulado al tercer trimestre, pero vamos creciendo un 34 %.



¿Qué ha pasado en nuevos productos?



Tuvimos tres grandes lanzamientos que nos han impulsado. El primero de ellos fue el una bebida energizante, que se llama CR7 Drive, que se desarrolló en alianza con Cristiano Ronaldo. Luego, en junio tuvimos el nuevo sabor banana-caramelo de nuestro principal producto Fórmula 1. Y hace algunas semanas presentamos Nutri Soup que es la primera bebida salada - de pollo y vegetales- que aparece en nuestro portafolio en Colombia. En otros mercados sí la teníamos. Las ventas han estado en línea con las expectativas.



¿Cómo es este producto?



La esencia es que no se necesita más que agua caliente, algunas personas la pueden hacer con algo de leche y queda la sopa lista. Aporta también proteína, en línea con todos nuestros productos. Naturalmente se podrán hacer recetas.



¿Esto es un primer paso para otros de sal?



En otros países ya hay más sabores. En Estados Unidos sí hay otras cosa. Por ahora, diría que en nuestro caso entramos a este mercado de las sopas y dependiendo de cómo se comporte, veremos a futuro tener más sabores.



¿Buscan competir con las sopas instantáneas?



No necesariamente. Nuestro producto está orientado hacia la nutrición, pero si uno lo mira de una manera más amplia pues todo compite con todo. Nuestro objetivo no es entrar a competir a ese mercado. Nuestra meta es ofrecer de nuestro portafolio una opción para otro momento del día. Hay gente que lo utiliza, por ejemplo, a la hora del almuerzo.



¿Tienen una meta de ventas para el 2021?



No estoy autorizado a compartir cifras pero obviamente la expectativa es de crecimiento. Sería el tercer año con esa perspectiva.



¿Cuáles son las proyecciones sobre distribuidores en medio del alto desempleo?



Hemos tenido un incremento muy importante en el número de distribuidores vinculados. Al cierre del tercer trimestre del 2020 teníamos un poco más de 100.000 personas en nuestra base de datos. En ese momento del 2019 teníamos alrededor de 60.000.



Esto también se ha dado por la dinámica del negocio y porque la gente ha buscado alternativas de generar ingresos. Las cifras del desempleo se incrementaron, y esa circunstancia es una oportunidad para las compañías de venta directa.



¿Cómo se acomoda la marca al ajuste en el gasto de los consumidores?



Ese planteamiento tiene toda la lógica y así funciona, pero en plena pandemia en donde también hubo esos momentos más críticos, el consumo de nuestros productos no cayó, creció. De pronto mucha gente dejó de salir de casa, de gastar en entretenimiento y ese dinero lo reorientó hacia alimentos como los nuestros.



Entonces creo que será interesante medir la situación ahora que estamos volviendo progresivamente a la normalidad, de cómo ese consumidor va a reorientar ese gasto y ver cómo nos va a nosotros en ese rebalanceo. En este primer trimestre vamos a vamos a ser bastante cautos porque hay que evaluar eso.



¿Alguna preocupación en particular?



Desde la perspectiva de nuestro negocio diría que uno de los aprendizajes del 2020 es que a pesar de cualquier circunstancia externa somos capaces de salir adelante. Como las perspectivas son más bien optimistas y positivas realmente no siento que haya preocupación.



Claro, el tema de la vacuna nos va a normalizar las cosas más rápido o más tarde, depende de cuándo se de, pero yo siento que no es algo que sea determinante para nuestro negocio, quizás para muchos otros sí.