Consecuencias del fin del programa 'Ser Pilo Paga' para la educación

Tras las restricciones por la pandemia, el sector educativo afrontó todo tipo de retos. El nuevo rector Universidad Icesi y anterior presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita, en entrevista con Portafolio, abordó los principales desafíos que enfrenta esta institución de educación superior, de más de 40 años y una de las mejores en el desempeño de pruebas saber.



Piedrahita resaltó la importancia que tenían los programas de becas como 'Ser Pilo Paga' para la inclusión de estudiantes con un mejor desempeño académico y de todos los estratos sociales a la academia en todo el país.



(Vea: Nuevos espacios para aprender, reto de las universidades en pandemia).



Estuvo en la Cámara de Comercio de Cali antes de ser rector, ¿cómo esta experiencia puede aportarle a la Universidad?



Entre la Cámara de Comercio de Cali y la universidad Icesi, encontré muchos puntos de contacto porque el énfasis en la cámara es la generación de capacidades en las empresas, que las hace más innovadoras, más productivas, y el foco acá lo veo muy parecido.



Aquí estamos enfocados en generar capacidades en los muchachos pero también en entregar fortalezas a las empresas y a la sociedad, a través de la investigación, en la consultoría y en la extensión social de la Universidad. Me parece que el haber pasado por la cámara permite a la Universidad acercase mucho más con el sector empresarial y lograr mayores sinergias.

Esteban Piedrahita, ex presidente de la Cámara de Comercio de Cali y nuevo rector de la Universidad Icesi. archivo el tiempo

¿Qué viene para la Icesi con su dirección?



Primero, debo decir que recibo una institución extraordinaria. La universidad ha crecido muchísimo en el número de estudiantes. Además, tenemos hoy casi el 60% de alumnos de los estratos 1,2 y 3. Hace 20 años, éramos muy de estrato 4,5 y 6. Además somos una de las 5 instituciones con mejores pruebas saber. La única que nos gana es la Universidad de los Andes. Sin embargo retos sí hay muchos. Por un lado, el apoyo del Estado, a través de subsidios a la demanda para que los mejores estudiantes colombianos puedan escoger donde quieren aprender, se ha reducido significativamente. De otro lado hay competencia de universidades y empresas del exterior.



En Colombia está prohibido la universidad con ánimo de lucro. Sin embargo, hay instituciones de este tipo ofreciendo, a través de fundaciones colombianas, programas sobre todo en posgrados. También hay presiones del mercado y de los estudiantes, que quieren carreras cada vez más cortas. Entonces mi reto es sostener y profundizar un modelo de educación integral y universal con todos estos detractores.



(Vea: Colombia, arriba del promedio regional en aprendizajes fundamentales).



Hablando de la disminución del apoyo estatal, ¿cómo afectó el fin de 'Ser Pilo Paga’ a las universidades privadas?



A nosotros nos dio gran impulso. Pudimos, en 5 años, aumentar nuestros estudiantes como a 1.300, no solo por este programa, pero sí nos ayudó mucho. Ahora tenemos un desafío, el de la inclusión, porque hacer educación de buena calidad, sobre todo cuando recibimos estudiantes que no vienen con tan buenas competencia, es costoso. De modo que, es un reto muy grande.



(Vea: ‘Beneficiados por Colfuturo, con un 47% más en ingresos’).



¿Qué pasa con el programa 'Generación E'?



Con este proyecto solo se benefician 4.000 estudiantes al año, no 10.000, y esta cifra se reducirá a 2.000 a 2022. Además con este último proyecto, las universidades privadas pagamos el 25% de beca, con ‘Pilo Paga’ no debíamos hacerlo. Este Gobierno se ha comprometido mucho con las IES públicas, pero, de alguna manera, hay detrimento de las privadas de alta calidad.



Los retos no son solo económicos, ¿cuáles son los otros?



La pandemia ha agudizado los problemas de calidad y desigualdad en la educación en todos los niveles. Sin embargo, este problema viene desde antes. Uno de cada cinco estudiantes colombianos está logrando las competencias que debería lograr al graduarse del colegio o de la universidad. Esto es desconcertante. Entonces el reto está en acompañar a los maestros, y en generar, desde la academia, licenciados con mejores competencias.



¿Cuáles serán tres objetivos de su rectoría?



Más internacionalización, una mayor cercanía con las empresas, y nuevas tecnologías al servicio, manteniendo la excelencia.



(Vea: Venezolanos podrán acreditar sus títulos universitarios en Colombia).



JULIANA PEÑA

Periodista Portafolio