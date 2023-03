Renovación y mantenimiento, clave en negocio de ascensores

Las estimaciones del 2023 son de menos proyectos nuevos en materia de instalación de ascensores y escaleras eléctricas. De ahí que el mantenimiento y las renovaciones son el foco del negocio. Así lo explica Liney Malaver, directora ejecutiva de Estilo Ingeniería, quien señala la expansión de la compañía se fortalece en el servicio multimarca.



¿Cuáles son los campos para crecer?



El servicio de mantenimiento apalanca el negocio. Tradicionalmente lo hacíamos con equipos instalados por nosotros pero el mercado cada vez más tiene una mayor necesidad de buen servicio, por lo que nos hemos extendido a la multimarca para así continuar creciendo. Otro campo es el de la modernización de los equipos, hay edificaciones que necesitan renovar su maquinaria, no solo por obsolescencia tecnológica, sino por eficiencia energética y temas ambientales.



¿Cuáles son las ventas?



Superamos los $116.300 millones y están representados en tres unidades de negocios. Una es venta de equipos nuevos, con 48% del total. Sigue mantenimiento (50%) y las modernizaciones (2%). Frente al 2021 incrementamos nuestra participación de mercado en la venta de equipo nuevo en un 22%, estábamos en 15%.



¿Está frenada la obra nueva?



Hay dos cosas que influyen. Lo primero es el contexto de mercado. Hace unos cinco años el mercado era grande en demanda de equipos nuevos. Se ha reducido un poco el tamaño del mercado, estimamos que para esos años la demanda de equipos nuevos estaba alrededor de las 3.000 unidades en Colombia y en este momento está en cerca de 2.300. Por ejemplo, ya no se construyen centros comerciales y eso ha hecho que la demanda esté reducida. La devaluación también tienen efectos significativos. Y a nivel interno hay un momento de madurez de la compañía que es natural y la cantidad por mantenimiento empieza a ser más representativa que la comercialización de equipos nuevos.



¿En qué sectores hay opciones de negocio?



En el sector hospitalario, institucional y algunas renovaciones y ampliaciones de centros comerciales.



¿Cómo manejar la desaceleración de la economía y del sector de la construcción?



La trayectoria que tenemos hace que interpretemos muy bien las necesidades del consumidor colombiano, así no haya mucha inversión en nuevos proyectos.



Sin embargo, hay un reto porque los mismos consumidores pueden frenar la demanda de mantenimiento por la inflación y el aumento de costos.



¿Cómo le va como cabeza de una empresa en una industria con alta cuota masculina?



A nivel familiar hubo un entorno favorable para el desarrollo del papel que quisiéramos con mi hermana. En la empresa no he sentido que por ser mujer hubiera menos credibilidad, lo que sí me ha pasado con la edad porque soy joven y mis interlocutores son mayores. Esa fue una barrera, más que el mismo género. Pero el trabajo serio me ha dado elementos para fijar mi lugar en la industria.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio