Estos son los atractivos que tiene el Grupo Argos para Gilinski

El Grupo Argos, uno de los tres pilares del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y sobre el que el Grupo Gilinski busca adquirir mínimo 26% a través de una oferta pública de adquisición (opa), está en los negocios de energía tanto en generación como distribución, cementos en Colombia y Estados Unidos, infraestructura, concesiones viales y aeroportuarias, así como de rentas inmobiliarias.



(Vea: Tras opa a Argos, la red empresarial de Gilinski llegaría a 150 firmas).

Todos esas actividades generan un flujo millonario de ingresos y de utilidades, pero al grupo presidido por Jaime Gilinski al parecer lo que más le interesa es el portafolio que maneja.



Grupo Argos posee el 28% de Grupo Sura y el 10% de Nutresa. Estas dos últimas son estratégicas en el interés del industrial vallecaucano dado que Grupo Sura tiene una importante participación en Bancolombia y en el caso de Nutresa -de comenzar a tomar forma la opa que debería comenzar en unos 10 días- de manera indirecta puede tener una mayor participación a la del 30,8% que consolidó en dos de las tres opas que realizó.



(Vea: Gilinski va por tercer pilar del Grupo Empresarial Antioqueño).



Para Diego Restrepo, profesor de Finanzas de la Universidad Eafit, el interés de Jaime Gilinski y el grupo que preside refleja que “la estrategia siempre ha sido romper el enroque del GEA. Sorprende que digan que no van a hacer nuevas opas y tres días después anuncien una nueva” como fue en el reciente anuncio, el jueves 19 de mayo para Argos, tras haber finalizado la tercera por Nutresa el 16 de mayo, declarada desierta, pues no quiso comprar menos de lo que estaba dispuesto a adquirir.



El académico señala que otras razones para haberse interesado son las mismas que para las dos OPAs anteriores: “La oportunidad de mercado por los bajos precios de estas acciones en la Bolsa de Colombia, la debilidad del peso frente al dólar que le da poder de compra con un peso muy devaluado” y la más importante que es “hacerse relevantes en un grupo empresarial como el GEA”.



(Vea: Oferta por Grupo Argos, más baja que las de Nutresa y Sura ¿Alcanzará?).



EL PESO DE GRUPO ARGOS



Grupo Argos registró al cierre del primer trimestre del año unos ingresos de $4,6 billones, creciendo un 24% frente al mismo periodo del año anterior, mientras que el Ebitda llegó a $1,2 billones, con un incremento del 28%, para una utilidad neta de $315.000 millones.



El negocio de cemento cerró el trimestre con ingresos por $2,6 billones, con un crecimiento anual del 11%. En el primer trimestre Cementos Argos adelantó varias movidas empresariales como la venta de 23 plantas de concreto en Estados Unidos, la participación en las obras iniciales del Metro de Bogotá y la entrada en operación de una nueva terminal en su puerto en Cartagena.



(Vea: Llegada de Gilinski a Argos sacudiría sectores de energía y obras).



En el negocio de energía, Celsia logró una cifra récord de generación con 1.645 MWh, un 18% por encima del primer trimestre del año anterior. Los ingresos del trimestre cerraron en $1,3 billones, con un incremento del 34% año a año. La utilidad neta creció 43,4% llegando a $166.000 millones.



Por su parte, Odinsa también logró buenos resultados en dos negocios claves: el Aeropuerto El Dorado y el Túnel de Oriente. El Dorado movilizó 2,9 millones de pasajeros en marzo, 7% más que en el mismo periodo de 2019 y la cifra más alta en su historia para este mes del año.



En el primer trimestre, el aeropuerto de Bogotá registró un Ebitda de $91.000 millones, creciendo un 11% frente al primer trimestre de 2019, y una utilidad neta de $21.000 millones, 4,1 veces superior a la registrada en el mismo periodo de 2019.



(Vea: Grupo Argos: ¿a qué se dedica?).



Por su parte, el Túnel de Oriente tuvo un tráfico promedio de 35.000 carros diarios en los primeros tres meses del año, superando las proyecciones estimadas al momento de la adquisición. De esa manera, los ingresos de Odinsa crecieron 53%.



LOS OTROS MOTIVOS



Pero el optar por dos puestos en la junta directiva del Grupo Argos, en caso de tener éxito al comprar el 26% de acciones, también le permitiría a Gilinski influir para buscar mayores participaciones a futuro.



De acuerdo con el analista certificado, Andrés Moreno Jaramillo, en el enroque de los tres pilares de los grupos Nutresa, Sura y Argos “Gilinski tiene que estar en todos. Grupo Argos no le quiso vender participación Nutresa y él ya tiene parte en Grupo Sura, pero adicionalmente Grupo Argos es dueño del 28% de Sura. En Nutresa no llegó a más del 31% y al entrar en Grupo Argos tiene participación adicional es esa compañía, lo que le da entrada a los tres holdings”.



A juicio del experto, Jaime Gilinski puede sugerirle a Grupo Argos que le venda en Nutresa.



La jugada que ya casi todos en el mercado se preguntan es cuándo lanzará la opa por Bancolombia, dijo.



PORTAFOLIO