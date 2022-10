Estrategia de LifeMiles para fortalecer beneficios de usuarios élites

Desde su creación, el programa de lealtad LifeMiles ha buscado convertirse en un aliado estratégico para los viajeros frecuentes. Es por ello, que tras la reactivación del turismo, la compañía se ha centrado en impulsar nuevas estrategias con el fin de satisfacer a sus socios y atraer a nuevos usuarios. Matt Vincett, CEO de la empresa, habla sobre cómo ha venido creciendo el negocio y de los planes que tienen para el 2023.



¿Cómo nace LifeMiles y cómo llegan a convertirse en un unicornio?



LifeMiles nace como empresa a finales del 2010, cuando estábamos en el proceso de unir 'AviancaPlus' y 'Distancia', que fueron los programas de lealtad de Avianca y de Taca, respectivamente. Cuando se fusionaron las dos aerolíneas, vimos una gran oportunidad para crear un negocio alrededor de la lealtad. Entonces creamos una empresa (LifeMiles), que en ese momento estaba domiciliada en Panamá, y empezamos a consolidar contratos que íbamos negociando con bancos y otros aliados. Luego, LifeMiles nace como programa en marzo de 2011, cuando apagamos 'AviancaPlus' y 'Distancia' y anunciamos este nuevo programa de lealtad.



Desde entonces logramos crecer mucho el negocio, que cada vez más entre 2011 y 2015 administramos independientemente de la aerolínea. En agosto de 2015 vendimos un 30% de la empresa a Advent International por unos $330 millones de dólares. Esa venta dio a LifeMiles una valoración equivalente a US$1.100 millones. Fue a partir de allí que LifeMiles fue considerado un unicornio, una empresa privada con un valor financiero de más de un billón de dólares. En ese momento, éramos el segundo unicornio en Latinoamérica fuera de Brasil, el otro era Despegar de Argentina.



¿Cómo fue recibir la noticia de se un unicornio?



Fue gratificante por supuesto. Era bonito sentir que habíamos sido exitosos como equipo en lograr el potencial que vimos en la fusión de Avianca con Taca. En LifeMiles siempre hemos dicho que el crecimiento y la rentabilidad financiera son resultados de tener un programa de lealtad fuerte que a su vez es el producto de las ideas y esfuerzos de un excelente talento humano. Siento que ese logro de ser unicornio de alguna manera comprobó la importancia de poner primero la gente y la calidad del programa para los usuarios.



¿Cómo ha venido creciendo el negocio en estos últimos años?



Veníamos creciendo muy bien hasta finales de 2019. Cuando empezó la pandemia, nos impactó bastante. Buena parte de nuestro negocio está relacionado con la industria aérea, que casi dejó de operar por varios meses en 2020.



Afortunadamente no todo el negocio está relacionado con viajes, entonces a pesar de que se contrajo significativamente, logramos mantener un flujo de caja positivo. Hoy día, mientras varios elementos del negocio ya están 100% recuperados, hay otros cuyos ventas siguen por debajo de donde estaban antes de la pandemia.



También durante la pandemia, las accionistas de Avianca negociaron la recompra de los 30% de LifeMiles que tenía Advent International. Ahora, LifeMiles es 100% parte de Avianca Group International Limited que, con la nueva administración de Avianca, considero que será positivo para LifeMiles tanto como empresa como programa de lealtad.



¿Hoy cuántos usuarios disfrutan de los beneficios de LifeMiles?



LifeMiles tiene más de 11 millones de socios, y más o menos la mitad en Colombia. Este país representa un poco menos de la mitad de nuestras ventas denominadas en dólares americanos. Con la devaluación que hemos visto del peso colombiano frente al dólar en los últimos años, ha sido difícil crecer en Colombia. Eso ha requerido nuevas estrategias y productos, incluyendo por ejemplo LifeMilesPay, que lanzamos recientemente con Dale y Visa en Colombia.



¿Cómo funciona este nuevo producto?



Es una billetera móvil (integrada en el aplicación móvil de LifeMiles), que tiene incorporado una tarjeta débito. Con este producto, socios del programa LifeMiles pueden ganar millas cuando gastan dinero vía nuestra billetera móvil. Solo se carga la billetera vía PSE, y luego cada vez que uno paga con LifeMilesPay se gana millas.



¿Tienen una meta de usuarios para este 2022?



No tenemos una meta en cuanto a cantidad de usuarios. Más bien nos enfocamos en asegurar que el programa sea atractivo y que los socios que ya tenemos estén satisfechos.



¿Esperan consolidar más usuarios en otros países?



Claro que sí. Hoy día tenemos seis diferentes países en donde generamos en cada uno más del 5% de nuestras ventas. Entre estos países están Estados Unidos, Ecuador, y Guatemala. No es común en la industria de lealtad tener tanta diversificación geográfica como tiene LifeMiles. Continuará siendo un objetivo nuestro crecer los usuarios en diferentes países.



¿Se vienen sorpresas para los usuarios en 2023?



Sí. Siento que tenemos que eliminar ciertos puntos de fricción que tenemos hoy en día. Por ejemplo, en 2022 introducimos ‘Elite Points’, que no ha sido tan popular en nuestros clientes más valiosos. Tenemos que escuchar a los clientes y ser ágiles en ajustar el programa para que siempre sea muy atractivo. Así que, los usuarios pueden esperar cambios favorables en cuanto a ‘Elite Points’ en 2023. Además el otro año esperamos ampliar y simplificar las formas de calificar para estatus Élite.



