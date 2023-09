Habla exempleada de empresario señalado de maltrato laboral en Ibagué

El viral caso de un aparente episodio de maltrato laboral en una empresa de Ibagué sigue dando de que hablar en la diáspora de las redes sociales.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Luego de que se conociera una grabación hecha por los trabajadores de la firma Casta Agroindustrial Ganadera, en la cual se registraron actos de maltrato por parte de dos personas con altos cargos hacia empleados del establecimiento, el Ministerio del Trabajo ordenó el cierre temporal de las instalaciones administrativas de Charry Trading S.A.S., y Varchar S.A.S., sociedades relacionadas con la empresa, por 10 días.



(Dueño de empresa sancionada por maltrato laboral rompe su silencio).



Ya dada la sanción, se conocieron las palabras de Gustavo Charry, uno de los directivos de la firma en cuestión.



"Son hechos aislados, no tienen justificación alguna. Acataremos las normas, pero por sobre todo sí tienen una razón humana, que todos en algún momento de la vida hemos padecido, incluso algunos de nuestros trabajadores", afirmó.



Y agregó: "Pido disculpas en nombre propio de la empresa, de mi hermano. Nadie puede decir que esto se hubiera presentado en algún momento de la historia de la empresa".



(Insultos y amenazas: el presunto video de maltrato laboral en Ibagué).



Horas después de conocidas estas declaraciones, Stefhany Galindo, contadora pública que comparte contenido mediante su cuenta de TikTok, decidió reaccionar a las palabras del empresario, para luego narrar una historia que, según dice, vivió cuando fue empleada en la compañía.



"Me sorprende que Gustavo Charry esté diciendo que en la historia de sus empresas haya pasado esto (sic) porque yo también tuve un tema cuando trabajaba con ellos en el área de recursos humanos", dijo.

Uy hagamos famosos a estas bellezas, dueños de la empresa casta agro industrial en #Ibagué pic.twitter.com/Qjs4Qmr8oy — Ely 🙄🙄 (@elikitty_33) September 19, 2023

La historia

Según narra la contadora pública y creadora de contenido, no duró más de un mes en la empresa; no obstante, ese tiempo fue suficiente para que viviera una situación atípica en un entorno laboral.



(Sólo tres de cada 10 empresas esperan contratar en el final de año).



"Dicen ellos que yo estuve involucrada en el robo de unas cajas que ellos tenían en el área de contabilidad para solicitar una devolución de IVA ante la Dian", relató.



Ya entrando más en detalles, la mujer prosiguió con la historia: "Diego Charry llegó un sábado, tipo 10:00 a.m., con sus guardaespaldas, llegó a la oficina que queda ubicada en el Centro Comercial Acqua, en el edificio empresarial. Llegó él, junto con sus guardaespaldas… él llegó con un arma apuntándole a todo el mundo y diciendo que dónde estaba".



Según explica Galindo, ese día solo los empleados se encontraban en la sede de la firma.



"Llega Diego Charry, superalterado, igual que en el video que se hizo viral, diciendo dónde está, dónde está… de repente coge todas esas cajas y se las comienza a llevar -agregó- Se fue Diego Charry con las cajas de la devolución y se le informa a Gustavo Charry lo que había ocurrido. Llegó mi jefe directo, le comentó lo que había ocurrido y ya. Yo, cuando vi que era la hora de irme, pues me fui".



(EE. UU. ofreció apoyo a reformas laboral y pensional, dijo Mintrabajo).



En ese momento, no había sucedido nada con ella. No obstante, según cuenta, fue citada el lunes siguiente en la sala de reuniones de la empresa.



"Yo llegué el día lunes y me llamaron a la sala de juntas (…) y el papá (al parecer de los hermanos Charry) me dijo: '¿Conoces a esta persona?" -dice Galindo, mientras muestra en su celular, recreando la escena- “Yo: ‘Sí… es mi amiga de la universidad’", recuerda que dijo.



“Sí, pues ella es trabajadora de Diego Charry allá en Casta”, le habría dicho uno de los miembros de la familia propietaria de la empresa, según relata.



(Empleados de firma señalada de maltrato laboral buscarán indemnización).



Según asegura la mujer, al parecer todo habría sucedido en un momento de tensión en la familia. Aparentemente, entre Diego y Gustavo, los hermanos que aparecen en el popular video. Por ello, el hecho de que Galindo conociera a esta persona habría hecho ruido para los Charry.



Acto seguido, la mujer habla de su amiga: "Nosotras ya sabíamos que estábamos trabajando con la misma familia, pero nosotras nunca hablamos de nada porque sabíamos que era una familia supremamente delicada, con comentarios, con relaciones… entonces nosotras como que ‘somos amigas, nunca involucramos nada del trabajo".



Mencionó, además: "A mí me empezaron a juzgar de que como ella era mi amiga, y trabajaba con Diego Charry, ella estaba haciendo sus prácticas, tampoco era que fuera la mano derecha para que le estuviera pasando información, pero esa fue su hipótesis: que yo les había pasado información que en la oficina estábamos solo los empleados para que Diego Charry entrara y se llevara todas esas cajas que se llevó".



(Estas son las quejas más frecuentes de los empleados colombianos).



Según reveló el periodista Norbey Quevedo en su más reciente informe en la Agencia de Periodismo Investigativo, situaciones hostiles dentro de la familia Charry no serían ajenas en el seno empresarial.



Según se menciona en la investigación de Quevedo, la empresa familiar "sufrió un revés" a raíz de conflictos entre los socios en el año 2018. Para ese entonces, Gladys Charry, madre de Gustavo y Diego, interpuso una demanda en contra de la firma por decisiones adoptadas en asamblea general, en el 2017. La participación de Diego fue el punto de discordia, pues, según ratificó el Tribunal Superior de Bogotá, había perdido su calidad de socio.

El fin de la relación laboral

En el video de TikTok, comentó sobre aquel incidente en la empresa de la familia Charry: "Me empezaron a cuestionar, a juzgar, a hablar súper feo, a alzar la voz, pero yo no me dejé. Yo simplemente les dije: Hasta hoy yo trabajo en esta empresa".



La familia, según dice Galindo, le habrían respondido: "No es su decisión, es nuestra decisión. Usted ya no trabaja con nosotros".



(Qué pasará con trabajadores de empresa sancionada por maltrato laboral).



"Yo fui y cogí mis cosas, y me fui", agregó.



"A mí me encerraron en la sala de juntas y empezaron a atacarme, y yo no entendía realmente lo que estaba pasando porque yo era superinocente", rememoró.



Finalmente, expresó que se dirigió a las autoridades para comentarles el caso; no obstante, según dice, no obtuvo respuesta.



"Yo para esa época me quejé y nunca pasó nada", concluyó.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - ÚLTIMAS NOTICIAS