Exma crea escuela ‘online’ de marketing

Exma, la plataforma especializada en formación de marketing y realización de grandes eventos corporativos de este tipo, abre sus puestas a la capacitación virtual.

Desde del 8 de octubre nace en forma Exma U, concebida como una alternativa en educación corporativa que se fundamenta en la ‘edu-acción’.



Se trata de un modelo que lleva el aprendizaje a la acción de la mano de expertos de empresas líderes a nivel mundial.



El primer diplomado, “Marketing en la nueva economía” empieza el 8 de octubre con la Universidad Internacional de la Florida. En alianza con otras instituciones se crearán otros programas. En Colombia se trabaja en un acuerdo con el Cesa, anuncia Fernando Anzures, CEO de Exma y cocreador de Exma U.



¿Cómo empezó Exma U?



Mientras muchos negocios murieron en la pandemia otros se reinventaron realmente. Exma es un emprendimiento que nace en Colombia y como hacíamos eventos, entonces debimos haber quebrado por la crisis. Sin embargo, 16 meses después estamos firmando un acuerdo con la Universidad Internacional de la Florida, la cuarta más grande de Estados Unidos, para comenzar a hacer diplomados, es decir, educación superior pero accionable.



¿Cuándo comienza?



Empezamos el 8 de octubre con un diplomado, que busca enseñar a desafiar el marketing post-covid, dirigido por 20 líderes y referentes de la industria que hacen parte de compañías como, por ejemplo, Coca Cola, P&G, Microsoft, Bancolombia y Waze.



¿Cómo es el acuerdo con la universidad?

La idea es firmar el acuerdo por todo 2022, comenzando con un diplomado en marketing de la nueva economía, que es exactamente lo que nosotros seguimos para salir de la crisis.



Queremos facilitar esas herramientas para muchos empresarios, para directores, para clientes, para dueños de empresas. Siguiendo esta metodología van a poder llevar su negocio a otro nivel.



¿Es una nueva rama de actividades de Exma en adelante?



No solamente lo vemos como una actividad nueva, si no como uno de los pasos para convertirnos en la Universidad de marketing más grande del mundo.



Tenemos presencia en ocho países: tenemos oficina en Dubái, en España... También estamos en Bolivia, Ecuador, Panamá, Colombia, México y Miami. Durante la pandemia hemos podido tocar a más de medio millón de personas a través de nuestros contenidos.



¿Cuándo retomaron actividades?



Cuatro semanas después de la pandemia con un evento gigante desde Colombia para el mundo, donde se conectaron 150.000 personas y eso nos hizo pensar que nos podíamos meter a este mundo de la educación y desde ahí hemos hecho muchas actividades.



Por la pandemia no hizo la conferencia de Michelle Obama en Bogotá, ¿cómo van los eventos presenciales?



El primer evento lo hicimos hace poco en la Universidad Internacional de la Florida para 300 personas y a comienzos de septiembre organizamos en el Cubo de Colsubsidio el Exma Fogital Summit, con 40 ‘speakers’ de varios países, para 500 personas, cuidando las normas de bioseguridad.



¿Además de la bioseguridad, qué otros aspectos deben tener los eventos presenciales ahora?



La palabra que los envuelve es ‘figital’ (físico y digital) y eso abarca mucha experiencia, interacción a través de los dispositivos y el entendimiento de que nada va a pasar de un solo lado.



Todo va a pasar física y digitalmente, al mismo tiempo.



¿Qué alianzas hacen en Colombia?



Estamos gestando una primera alianza con el Cesa.



¿Cuál será la temática que se abordará desde el país?



Tiene que ver con el futuro, la exportación, el marketing digital, las tendencias para salir a conquistar el mundo. En Colombia hemos tenido un mercado muy local por muchos años.



Queremos abrirles los ojos a las empresas locales, ayudarles con herramientas para que puedan exportar sus productos, con el fin de que puedan alcanzar nuevos mercados. De hecho, estamos pensando que una de nuestros diplomados sean en marketing básico en inglés.



Medio millón de personas se han conectado al menos a un evento Exma, si de ese medio millón, el 20% lograra vincularse a la universidad, tendríamos 20.000 alumnos globales estudiando, nuestro objetivo es ser la más grande del mundo desde el marketing.



A mí lo que me gusta es que esto se está gestando en Colombia. Ya tenemos puesta la mira de varios fondos de inversión, pero por el momento queremos utilizar nuestros propios fondos porque tenemos un modelo muy único que nos permite ser rentables y poder crecer en esos países.



¿Cuáles son la exigencias de capacitación en las organizaciones?



Las organizaciones operan en un nuevo entorno en el que se necesita combinar planificación y bajar a la acción lo más rápido posible, es decir voltear al futuro, pero construirlo todos los días de forma acelerada.



Nuestra propuesta desde Exma U busca brindar las herramientas para que esto suceda desde la creación de experiencias de educación.