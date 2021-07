Las propuestas del 'nuevo jugador' del sector finca raíz en Colombia

En el mercado inmobiliario colombiano ingresó recientemente un nuevo jugador, EXP, una corporación estadounidense que combina la gestión de viviendas por medio de la nube con un modelo de negocio enfocado en los agentes inmobiliarios.



Con presencia en 16 países y más de 56.000 agentes, la marca ha venido incrementado su mercado.



Santiago Carrizosa, director de EXP Colombia, explicó como funciona su modelo.



¿Cómo funciona el modelo de EXP?



Nosotros somos un holding tecnológico que nació después de revisar varios modelos tradicionales de finca raíz, la compañía empezó desde EE.UU. y a partir de allí ha venido ingresando a otros países. Estos esquemas tradicionales en el sector empiezan a romperse por medio de tres alternativas muy buenas que tiene EXP, un modelo que maneja muy buenas comisiones para los agentes, segundo, dándoles también ingresos pasivos, y tercero, la compañía permite desde el primer momento que los agentes, por medio de acciones en la Bolsa de Nueva York, sean socios.



¿Qué relación laboral tienen estos agentes?



Son independientes, se hace una afiliación a la compañía, y EXP les proporciona un modelo de negocio y una serie de herramientas para que los agentes inmobiliarios sean mucho más eficientes.



¿Cómo es el modelo de comisiones?



De entrada 75 % de la comisión va para el agente, mientras que 25% es para EXP Colombia. Cuando los agentes cumplen un valor o meta para la compañía, recibe cerca del 100% en comisión.



Ustedes ingresaron al país hace cerca de 4 meses, ¿qué expectativas tienen?

Ingresamos el 26 de abril a Colombia, el país viene siendo el número 14 en el plan de expansión de la compañía a nivel mundial, en el cual hemos visto un crecimiento interesante. Estamos creciendo a un ritmo de 800 agentes semanales a nivel mundial, y en el poco tiempo que llevamos en Colombia ya estamos superando los 140 agentes. Nuestra meta es tener unos 500 agentes a final de año.



¿Y en comercialización de propiedades?



Nuestro cálculo de medición se enfoca en que las herramientas que estamos trayendo para ayudar a nuestros agentes lo que hace es que esa conversión en ventas y en arrendamientos sea mucho más eficiente y acelerada a lo que viene haciendo una persona en su negocio tradicional de finca raíz.



¿En qué otros países tienen presencia?



El último reporte global que tenemos nos indica que EXP tiene alrededor de 59.000 agentes, y cada cuatrimestre estamos abriendo tres países. Tenemos ya cubiertas varias zonas del mundo, el último país al que ingresamos fue Israel, pero en la región tenemos también presencia en Brasil, Colombia, Puerto Rico y México y en EE.UU. y Canadá. En Europa estamos presentes en Italia, Francia, Alemania y seguimos creciendo por el lado de Australia y Japón. El crecimiento ha sido bastante rápido y con una muy buena acogida.



Santiago Carrizosa, director de EXP Colombia. Archivo particular

¿Por qué decidieron apostar por Colombia?



Como holding tecnológico tenemos unos modelos únicos a nivel mundial por medio de una plataforma en la nube, no tenemos oficinas físicas sino que todo se maneja en la nube, y tenemos unas ventajas de costos muy importantes. Nuestro aporte está en cómo podemos ayudar al gremio inmobiliario para que con herramientas más eficientes se pueda consolidad a nivel nacional, y para que los costos para operar sean mucho más accesibles.



¿Y cómo ven la competencia ahora, con tantas empresas apostando por el sector de protech?



Hay muchos emprendimientos y también franquicias, nosotros tenemos no solo un muy buen crecimiento a nivel mundial sino también con un tema de ventas muy importante. En nuestro modelo como corporación, pues en cada país constituimos una empresa, tenemos una serie de beneficios que apuestan por los agentes, ese es nuestro diferencial.



¿Cuántas propiedades tienen listadas en este momento en el país?



Con nuestro crecimiento buscamos que los inmuebles que tengamos sean de calidad, estamos ya con más de 400 propiedades, y seguimos creciendo con el análisis de nuevas viviendas. Esperamos seguir creciendo y en el poco tiempo tener más de 1.000 inmuebles en la plataforma.



¿Qué cobertura tienen ahora con las propiedades?



No estamos ingresando a una sola ciudad, sino a toda Colombia. Ya tenemos agentes en la mayoría de las grandes ciudades, y propiedades en casi todo el país.



¿Cómo ven el rol de los agentes inmobiliarios en medio de tanta automatización en el sector?



Un tema importante es que queremos aportar en la profesionalización de los agentes inmobiliarios, tenemos una oferta de capacitaciones en vivo y grabadas, y también una serie de herramientas de entrenamiento. Creemos que es importante que las personas entiendan que capacitándose organizamos el mercado a nivel nacional y también internacional, y tenemos la ventaja de que iniciamos con estándares a nivel profesional, pues estamos conectados a nivel global.



Si subimos el estándar a nivel global podemos ofrecer un muy buen servicio, y ya tenemos estas capacitaciones internas en más de cinco idiomas, y esto permite que quien no tenga conocimiento del mercado de finca raíz puedan aprender formalmente, y los otros puedan reforzar.



PORTAFOLIO