Expectativa de floricultores ante inusual Día de la Madre

Luego de un arranque muy positivo en los primeros meses del año, en marzo y abril se registraron las primeras caídas de las ventas del sector floricultor al exterior. Incluso, desde que apareció el coronavirus, las exportaciones de flores en el país empezaron a sentir los estragos provocados por la pandemia.



Sin embargo, en medio del confinamiento, la floricultura ha mantenido su producción con miras a una de las fechas más importantes del año: el Día de la Madre. Y es que, en este segmento de la economía, el 60% de las ventas se realizan en el primer semestre del año, siendo esta fecha el pico más alto.



“En mi caso es la fiesta más grande para la empresa, básicamente porque yo tengo una buena porción de mi mercado en países como Japón y allá no se celebra San Valentín, pero sí tiene lugar el Día de la Madre”, destaca José Antonio Restrepo, director de la empresa Ayurá.



El año pasado Colombia vendió al extranjero 2.600 toneladas de flores, con un valor aproximado de US$1.480 millones, y este año, durante el primer trimestre, fue uno de los sectores que registró un crecimiento en las exportaciones (4,7%). No obstante, la floricultura no ha salido ilesa de la emergencia.



De acuerdo con Augusto Solano, presidente de Asocolflores, Colombia vende a 100 países y el 80% de tales ventas corresponden al mercado norteamericano, en donde las dificultades por la pandemia obstaculizaron las compras hacia los productores colombianos.



LAS ESTRATEGIAS



Pese a la coyuntura, en la que han aparecido otras dificultades como el transporte de la mercancía en aviones de carga, en los que quedan más expuestas las flores, o las heladas de finales de febrero y principios de marzo que ponían en riesgo los cultivos, los floricultores se las han ingeniado para que sus productos no pierdan vigencia.



Uno de los ejemplos es precisamente el de la empresa de José Antonio Restrepo. Durante el tiempo que los supermercados estadounidenses dejaron de hacer pedidos para fortalecer otros elementos básicos, Ayurá desarrolló una estrategia para volcar la atención nuevamente hacia Colombia.



“Empezamos a hacer campañas con asociaciones de las que somos muy cercanos en Estados Unidos y se comenzó a mandar mensajes que decían que dentro de toda esta pandemia, las flores traían alegría a las casas”, resaltó.



Tal fue el impacto, que si bien no en las mismas proporciones, el 90% de los clientes incrementaron sus compras.



La covid-19, como lo expresa Restrepo, también ha obligado a muchos de sus clientes a reinventarse, lo que ha hecho que el mercado de las flores también haya salido beneficiado. “Tengo un cliente desde hace 20 años que este año realizó una alianza estratégica con Amazon y casi que esto le llegó como anillo al dedo, el e-commerce disparó sus ventas”.



LOS RETOS



El principal desafío una vez concluya la celebración de las madres y el mes de mayo, será la proyección de los floricultores para el resto del año. “Ya viene la temporada de verano, de julio y agosto, cuando las ventas son mínimas porque en los mercados extranjeros de estaciones y el clima permite cultivar, entonces no necesitan comprarle a Colombia”, destaca el presidente de Acolflores.



Y es que el sector, que produce unas 60 especies y 1.200 variedades de flores en la Sabana de Bogotá, el oriente antioqueño y el Eje Cafetero, tendrá que encontrarse de frente con las cancelaciones de grados y matrimonios que, en condiciones normales, ayudan a estabilizar su caja durante el segundo semestre. Esto para ayudar a cubrir los costos, en los que más del 50% corresponden a la mano de obra de madres cabezas de familia.