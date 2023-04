‘A las pymes les solucionamos capital de trabajo en 12 horas’

Exponencial Corfirming nació hace 11 años como una compañía de base tecnológica que hace procesos digitales de factoring (compra de facturas a empresas con descuento), desde cuando la palabra fintech aún no era de uso común.



Fue fundada por María Camila Muñoz Sánchez, administradora de Empresas de la Universidad Eafit, MBA en Syracuse University, especialista en Alta Dirección de la Universidad de los Andes, Tecnologías Exponenciales con Singularity, Gobierno Corporativo en Yale; y Crecimiento e Innovación en Emprendimientos de Alto Impacto en Stanford University.



¿Qué hace Exponencial Confirming?



Somos una compañía que nació hace 11 años y trabajamos como fintech desde cuando el fintech no se conocía y nuestro propósito está intacto. Les facilitamos y hacemos accesible capital de trabajo a las empresas, con tasas de interés competitivas y sostenible en el tiempo, porque ellas acuden a crédito costoso e ineficiente que no las hace competitivas.



¿Cuántos clientes tienen y cómo trabajan?



Construimos un ecosistema y tenemos a 8.000 compañías en nuestra plataforma.

Estamos en el mundo del factoring digital antes de que fuera electrónico. Las empresas pueden cargar las facturas de sus clientes para que anticipemos el pago a descuento. Las empresas nos dicen qué facturas tienen y se las compramos con descuento.



¿Son una alternativa al crédito bancario?



Las tasas han venido subiendo y para nosotros también, pero cuando decimos ser competitivos valoramos esa factura que les anticipamos en su pago. Nuestros clientes pueden ser pequeños o medianos, pero pueden tener clientes grandes, con acceso a tasas bajas o preferenciales. Por ejemplo, atendemos a proveedores del Grupo Nutresa y con Colcafé les ofrecemos tasa de descuento reducida, que es mejor que la de quien le pagamos. No podemos ser ajenos a la alza de tasas pero al comparar se dan cuenta que con nosotros es barato el proceso.



¿La compra de facturas sustituye siempre al crédito?



Los productos financieros son diferentes. Cuando una empresa quiere ampliar su flota de vehículos, comprar una bodega nueva o abrir una filial la empresa puede evaluar el crédito, pero cuando busca ajustar el flujo de corto plazo y quiere desbloquear ese capital la mejor solución es el factoring. El crédito es mejor para el crecimiento y expansión que para el capital de trabajo.



Somos más ágiles y eficientes. El cliente se inscribe en dos días y puede estar habilitado en una semana y al testar así le pagamos en menos de 12 horas. El cliente puede hacer el proceso de manera autónoma, aunque tenemos asesores para ayudarlos en el proceso. No tenemos montos mínimos ni máximos.



Hemos tenido clientes que descuentan menos de $500.000 y eso no interesa. Lo máximo depende de la factura del cliente y de quien la paga. Hemos pagado facturas por ejemplo de Ecopetrol.



Hábleme de cifras...



Todos los días estamos financiando capital de trabajo a 2.000 empresas por $20.000 millones.



En el 2022 generamos más de $2 billones en operaciones.



¿Qué tipo de empresa?



Cualquier empresa legalmente constituida y que tenga ventas a plazos.



El reto es contar que existe la opción, que las compañías confíen en esa opción, en el valor que les entregamos. Hay desconocimiento y para eso hemos tenido el apoyo de la Dian con la habilitación de la factura electrónica y el Radian. Hay muchos que no lo conocen y el mercado debe aprender en esa opción para que se vuelva masivo.



Hay países donde las operaciones de factoring representan hasta el 25% del PIB y eso hace que las empresas tengan control del flujo de caja y tienen un alto crecimiento.



La Superfinanciera menciona que el mercado de factoring es de $50 billones al año, pero el mercado que no reporta pues está vigilado por la Supersociedades pueden ser de $80 a $100 billones, es decir unos $150 billones en total.



Nosotros estamos bajo la vigilancia de la Supersociedades y la Superindustria pues solo hacemos factoring.



¿Tienen pensado lanzar otros productos?



Trabajamos para que este año los clientes tengan acceso a créditos y otras alternativas. Queremos hacer créditos con aliados y lanzar tarjetas de crédito.



Nuestra plataforma propia Affirmatum, puede atender más de 2.000 empresas al día y un número muy superior de facturas y esta conectado con Radian y es de primera línea, con certificación ISO 27001. A final de año anunciaremos nuestra expansión internacional hacia Centroamérica.



¿Cómo verifican la legalidad de una factura?



El Gobierno con la disposición de las normas recientes y el Radian nos aseguró el mercado y verficamos que sea legal y no esté anotado un endoso a un tercero y se puede hacer una verificación sencilla.



Somos rigurosos con el tema del reconocimiento del cliente con normas antilavado y controlamos evitar operaciones no deseables en materia de activos. Todos los pagos se hacen a cuentas de entidades financieras para no tener inconvenientes. Hemos negociado casi 1 millón de facturas.



Somos bastante apasiodos con la equidad de género y tenemos el 50% de mujeres y el mismo de hombres. Somos una empresa de 44 personas.



