Exportadora de banano señala que hay alza en costos de logística 

Fabián Fonseca, director de productividad de CEI Uniban, una de las exportadoras más importantes de banano en el país, habló con Portafolio sobre su apuesta por la optimización del modelo de producción, los impactos del clima y los cambios en los precios al consumidor.



(Vea: Comercio de Colombia, en riesgo por posible recesión en EE. UU.).

¿Cuál es el balance de Uniban?



El 2022 fue un año muy complejo por la dinámica de los mercados. La relación euro-dólar marcó un hito importante en la definición de los resultados. Sin embargo, a pesar de las dificultades por mercados, navieras y tasas cambiarias, logramos salir adelante. Hoy seguimos sólidos, llegando principalmente a nuestros clientes en Europa.



¿La dinámica mejoró?



Muchos factores se han alineado para tener un mejor escenario de la industria: la disminución de materias primas, algo de caída en precios de fertilizantes, resinas plásticas, costos navieros y la recuperación del euro también ha ayudado mucho.

Este año ya el escenario a nivel mundial está mejorando. En el primer trimestre se lograron ubicar las frutas con buenos precios y contratos en los mercados.



¿Cómo va la producción?



Aproximadamente el 18% o 20% de todo lo que exportamos es producción propia.

Climáticamente el año 2021 y 2022 representaron unos retos importantes relacionados directamente con el fenómeno de La Niña. Eso afectó en forma importante la dinámica de producción, sin embargo, nuestra área en producción tiene toda la atención agronómica, con paquete tecnológico buscando optimizar ese modelo de producción.



(Vea: Estas son las fechas que dinamizarían las exportaciones colombianas).



¿De esa producción todo se exporta?



Estamos participando en algunas grandes superficies y en el mercado local. El consumo viene creciendo y se abrieron algunas oportunidades que ayudaron a estabilizar el negocio en la crisis del 2022. Sin embargo, el objetivo es exportación.



¿Ya se normalizó la logística?

​

La logística es fundamental en esta industria y el impacto del alza de los fletes causa un fuerte impacto en la balanza y todo lo que golpea el negocios va directo a la caja.



Las exigencias de la UE han aumentado, ¿les ha afectado?



El impacto más fuerte se da en la disminución de los agroinsumos que se pueden usar.

Entonces empiezan una serie de prohibiciones de ciertas moléculas y productos, que cuando uno hace agricultura en el trópico si no son indispensables, son totalmente importantes y fundamentales para la producción.



Cada vez la oferta de agroinsumos se viene reduciendo a cuenta de las restricciones de algunos mercados y no sólo tienen un impacto en los rendimientos de la producción, sino en el costo.



(Vea: Bananeros y floricultores, en alerta por narcóticos en sus cargamentos).



¿Y ese costo se ha visto en el precio al consumidor?



No. Los mercados no han respondido a todo este desbalance en el modelo de producción con costo. Nosotros seguimos realmente vendiendo fruta a un costo estable, a precios históricos.



¿Cuáles son sus clientes?



Como Uniban, el 77 por ciento de nuestra fruta va a Europa. El principal puerto de destino está en Bélgica y en Holanda. Ese es el grueso de nuestro mercado.

Llegamos a Estados Unidos, donde nos interesa aumentar participación, pero estamos llegando con un 5% o 6% de nuestra producción total.



Tenemos algunos otros mercados en el centro y Este de Europa, que se vieron muy afectados con la crisis mundial del año anterior, pero nos permiten un movimiento muy importante de fruta alternativa.



¿Por qué mirar a EE. UU.?

​

El mercado de Estados Unido tiene varias ventajas competitivas. Los tiempos de tránsito son más cortos, el tema de las comunidades étnicas latinas es más fuerte allí y la moneda puede tener unos efectos importantes en los resultados.



¿Cómo va la relación de producción con el plátano?

​

Exportamos 36 millones de cajas de banano este año y 6 millones de plátano.



¿Cuál es su expectativa de crecimiento este año?



Esperamos llegar a exportar 60 millones de cajas de banano al año.

Nuestro objetivo no sólo es crecer en volumen, sino llegar cada vez más cerca del consumidor final.



(Vea: Sectores no tradicionales que han ganado protagonismo en exportaciones).



DIANA KATHERINE RODRÍGUEZ TRIANA

Periodista Portafolio