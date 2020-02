‘Exportar autopartes debe ser prioridad’, presidente de Renault Sofasa

Archivo particular

Cuando se escucha al máximo responsable de la marca de mayores ventas en Colombia, se espera conocer secretos del éxito y cómo sus máquinas se apoderan del mercado, pero ese no es el caso cuando se habla con Matthieu Tenenbaum, presidente y Director General de Renault-Sofasa.

Su tema es diferente, más de país, de cómo hacer para construir una industria de autopartes fuerte, con los incentivos oficiales suficientes, para que tengan actualización tecnológica, sean más competitivos y puedan exportar sus productos a mercados mucho más grandes de la región o del resto del mundo.



Y sigue sorprendiendo, el asunto no es de manejo exclusivo, lo trabaja con General Motors y con el Gobierno, con el objetivo de crear un cluster de la industria automotriz.

“Para desarrollar esta industria no se puede hacer solamente con el mercado doméstico, porque es muy pequeño, es necesario sumar demanda en otros países. Necesitamos que la industria de ensambladores y autopartes exporten a mercados más grandes”, subraya el directivo.



Lo interesante es que el trabajo va bien adelantado y el Gobierno colabora con el sector.



“En la medida en que nuestros proveedores sean más competitivos, se pueden abrir más espacios y mercados para la industria colombiana y, por qué no, pensar incorporar nuevas piezas elaboradas en el país para las máquinas de exportación y las que comercializan en el mercado local.



RENAULT, NÚMERO UNO NUEVAMENTE



Renault picó en punta del sector en el primer mes del año en ventas: la compañía colocó 3.925 unidades, de un total de 18.407 unidades vendidas en todo el mercado. Ese resultado confirma el liderazgo de la marca que viene del año anterior.



En efecto, Renault colocó un total de 56.639 vehículos comercializados, lo que le permitió contar con una participación en el mercado de 22,8%.



Tenenbaum señaló que dentro del ‘Top’ 5 de los vehículos más vendidos en el país se encuentran cinco modelos de la compañía: el Renault Sandero encabeza la lista, pues fue el carro más comercializado en 2019.



Asimismo, la marca presentó el año anterior el nuevo Renault Kwid, que en nueve meses se convirtió en el quinto vehículo más vendido de la marca.



Así, Renault-Sofasa se consolidó como líder en tres segmentos de vehículos en Colombia: en el de entrada, con 8.654 unidades y una participación del 27% en el mercado; en la rama B, con 30.204 unidades y una cuota del 35% en la industria; en las ‘SUV’, con 13.009 unidades y 16% de las ventas que se registraron, y vehículos eléctricos, con 321 unidades y una parte total del 59,6% en el sector.



En cuanto a vehículos utilitarios, Renault fue la tercera marca del segmento con su oferta de furgones (Renault Kangoo, Renault Trafic y Renault Master) y pick-ups (Renault Duster Oroch y Renault Alaskan).



Durante 2019, la compañía dinamizó los modelos de su portafolio con dos series limitadas desarrolladas en alianza con importantes marcas: la serie limitada 50 años y la especial Renault Captur Bose, así como la renovación de sus modelos más vendidos: Renault Logan, Renault Sandero y Renault Stepway.



Al positivo balance comercial con el que cerró 2019 se le suma el liderazgo en producción en el país, con 65.649 unidades ensambladas, de las cuales el 41% fueron para exportación, mercado que también lidera en Colombia.



“Orgullosos y satisfechos, así nos sentimos con el balance de nuestra gestión en 2019, un año muy importante pues celebramos los 50 años de la compañía en Colombia y en el que, de igual forma, nos consolidamos como líderes en ventas de vehículos en el país. Este resultado fue posible gracias al trabajo comprometido del talento humano de la empresa que, en asocio con los proveedores, la red de concesionarios y nuestros clientes logramos, en equipo, seguir conquistando el corazón de los colombianos”, aseguró el Presidente y Director General de Renault-Sofasa.