Exportar más, punta de lanza de Offcorss para crecer 15%

Después de un 2021 favorable, la marca Offcorss tiene lista su estrategia para crecer 15%.



Yanet Londoño, su CEO, explica el plan que incluye aumentar la cuota de exportaciones.



(Vea: Inter Rapidísimo repuntó 40% durante el 2021).

¿Cómo les fue en el 2021?



Los resultados son muy positivos. Crecimos casi 13%, lo mejor es que recuperamos la pérdida que tuvimos en 2020 y dimos una de las mejores utilidades en los 42 años que lleva la compañía. Esto se debe al trabajo colaborativo y a un esfuerzo de nuestros aliados: proveedores, lavanderías, bordadores, estampadores, confeccionistas, franquiciados.



¿Lograron niveles del 2019?



Quedamos con un decrecimiento en ventas del 3% pero en utilidad sí fue superior a la del 2019. Hubo un ejercicio juicioso de control de gastos, de negociaciones diferenciadoras, de mejora en eficiencias y compras. La transformación digital ayuda a restar procesos.



¿Y las metas para el 2022?



Vemos el año con optimismo, esperamos crecer entre 9 y 15%, tenemos proyectos para llegar al 15%.



(Además: Netflix no alcanza las proyecciones de suscriptores).



¿De qué se tratan?



Lo más importante es incrementar las exportaciones. Hoy vendemos a 17 países y esperamos fortalecer Estados Unidos, Ecuador, Perú, Bolivia, México. Estamos haciendo una gran apuesta para presentarnos en ferias internacionales, la próxima es en febrero en Nueva York.



El porcentaje de participación de las exportaciones nuestras en las ventas es solo l 2%. Esperamos este año, llegar al 5%.





Yanet Londoño Diosa, CEO de Offcorss, dice que se espera abrir este año 10 tiendas. Cortesía

¿Los otros proyectos?



El segundo gran pilar sería ampliar la cobertura nacional, fortaleciendo calzado, hogar (toallas, edredones, sábanas) y cuidado personal, categorías adicionales.



Y queremos seguir con la estrategia de boutiques, atendemos casi 200 y queremos llegar a 700. Este canal es el de sitios especializados de ropa, pequeños, que tienen diferentes marcas y atiende distintos públicos. El comercio electrónico es otra estrategia pero lo estamos viendo para generar experiencias al consumidor.



Y queremos desarrollar Aleta, nueva marca deportiva que nació el año pasado, aparte de offcorss, en la que estamos cubriendo el segmento que crece mucho.



Ahora en el mercado internacional, la estamos comercializando en el catálogo y ya hicimos nuestra primera exportación a Ecuador.



(Además: Empieza la nueva 'vida' de Nequi: estos son sus objetivos).



Para el mercado local lo tenemos en ventas por catálogo y estaremos buscando oportunidades.



¿Y en las tiendas Offcorss?



Este año esperamos abrir 10 nuevas - entre propias y franquicias-, sobre todo en ciudades intermedias. Terminaríamos con 115 este año.



¿Han tenido dificultades para importar?



Es un tema retador muy importante. Tenemos desde hace más de 15 años una red de aliados estratégicos y esto nos permite que las fluctuaciones o situaciones de desabastecimiento sean administradas con mucha mayor tranquilidad porque la visión es a muy largo plazo. Tenemos ya diseñado hasta julio.



Hemos tenido agotados en algunos frentes, pero lo que se busca es encontrar sustitutos: otros tipos de telas, de hilos o estampados, por ejemplo.



La red de aliados nos permite que situaciones de desabastecimiento sean administradas con más tranquilidad COMPARTIR EN TWITTER

¿Los precios han aumentado?



Eso se está viviendo porque todo se ha incrementado: los transportes, los insumos, y eso hace que al final el producto se afecte.



Sin embargo, de cara al mercado el efecto hemos tratado de minimizarlo y eso significa que los márgenes quedan más estrechos porque no se puede trasladar todo al consumidor.



(Lea: Amazon abrirá su primera tienda física de ropa con última tecnología).



¿La coyuntura estimula producción nacional?



Sí se siente mucho más la demanda, pero es claro que si no se ha mantenido una relación con los fabricantes locales es muy difícil encontrar quién supla lo que se importa porque las capacidades no son infinitas y no se encuentran capacidades ociosas.

La invitación es a que sigamos apoyando al sector textil y confección, y buscando cómo aumentar esas capacidades pero para darle continuidad en el tiempo.



PORTAFOLIO