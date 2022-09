Expresidente de ISA asume nuevos retos en DigitalBridge

Con el reto de expandir los negocios en América Latina, Bernardo Vargas Gibsone, expresidente de ISA, asumió como presidente para Latinoamérica de DigitalBridge, especializada en infraestructura digital y que a nivel global gestiona una cartera de activos por US$ 48.000 millones en nombre de sus socios y accionistas. El empresario habló con Portafolio sobre las metas en el cargo.

¿Cuánto hace que se vinculó a la compañía?

Llevo un mes y estoy muy entusiasmado porque es una compañía que tiene aspiraciones importantes de crecer en Colombia y en América Latina en el mundo digital. Los gestores me buscaron y me sedujeron para acompañarlos y yo me deje seducir porque es un grupo conocedor y creo que les puedo ayudar desde mi conocimiento y experiencia profesional.

¿Qué recibe en operación?

Brasil, después de Estados Unidos, es el país más grande en su portafolio, con cerca de US$2.000 millones en inversión, pero también tiene participaciones relevantes a través de compañías de portafolio en Chile, Perú y Colombia. La aspiración es crecer. La presencia también abarca México donde tienen una inversión muy interesante en torres de celular. Como en todo hay retos pero lo más interesante es que hay mucha voluntad de crecer y creo que hay muchas oportunidades, ese el detonante que me hizo llegar a este grupo.

¿Cuál es el monto de activos en la región?

En Brasil son US$2.000 millones. Pensaría que entre Chile, Perú y Colombia debería haber por lo menos US$1.000 millones o US$1.500 millones, así que la región debe tener entre US$3.000 y US$4.000 millones.

¿Qué tanto espera sumar?

No tengo una meta clara, mi expectativa es poder doblar lo que tenemos en Brasil en un período razonable y, con los cambios políticos que están sucediendo en los otros países tenemos que mirar con más cuidado cómo vamos a ser capaces de hacerlo. La digital es una de esas infraestructuras que es buena para todos, independientemente de donde esté la ideología. Para la gente que sea más de izquierda no hay nada más importante que la conectividad para que las personas más pobres puedan estar conectadas, pero también para los de la derecha. Entonces el concepto de apoyo al crecimiento de la infraestructura digital va a ser común un denominador en todos los países. Claro, eso tiene desafíos medioambientales y de inversión . Por mi conocimiento puedo ayudar a crear puentes de conversación con gobiernos y empresas privadas para crecer.

¿La intención es firme, sin contar con lo que fije la reforma tributaria?

Estamos todavía muy lejos de lo que va a quedar en la reforma, hay cosas que preocupan a cualquier inversionista pero que estamos muy crudos para poder opinar. Parte de mi rol es acercar a DigitalBridge a estas conversaciones público-privadas.

¿En qué campos tienen interés?

DigitalBridge está muy comprometida con el tema de transformación energética y quiere invertir en estos temas. No le puedo decir cuáles, particularmente, pero todo lo que tiene que ver con vehículos eléctricos y baterías. Yo creo que esa es la otra razón por la que me han traído.

¿Qué tienen en Colombia y a qué apuntan en el mercado local?

En Colombia, Perú y Chile hay unas torres de celular pero hay un potencial inmenso para nodos pequeños y centros de datos. Esperando que el país siga creciendo se van a necesitar más centros de datos y nadie mejor que DigitalBridge por su conocimiento para traer esa tecnología.

¿Cuál es la expectativa sobre la red 5G?

Ahí es donde debo ayudar a hacer puentes de comunicación con los sectores públicos y con los reguladores para garantizar el camino hacia 5G no solo desde el punto de vista de la tecnología, sino de la reglamentación alrededor de la tecnología para que se monte de la manera más eficiente para todos porque con eso se logra más progreso social para comunicar a las zonas apartadas y a las personas más pobres para que mejoren sus condiciones de vida.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA