Exreina Paulina Vega emprende en el negocio de las bebidas saborizadas

Tras años de estar delante de las cámaras, protagonizar campañas publicitarias y de alcanzar el título de Miss Universo 2014, Paulina Vega ahora debuta como emprendedora.

(Paulina Vega Dieppa es la nueva Miss Universo).



Sommet Sparkling Water es la marca de agua con gas e infusiones naturales que presentó recientemente al mercado y que busca abrirse paso en el canal de consumo masivo. Paulina Vega, socia y fundadora de la marca, y Ricardo Arbouin, socio y gerente general, hablaron con Portafolio sobre este producto que ya está disponible en países como Colombia y Chile.

¿Cómo inicia esta idea de negocio?

Ricardo Arbouin (RA): Desde hace dos años venimos trabajando en esta idea de negocio, enfocándonos, inicialmente, en ese perfil de sabor que estuviera ligado con los nuevos hábitos de las personas. Hoy más que nunca sabemos que los consumidores están buscando productos con menos azúcar, menos sodio y que además tengan empaques amigables con el medio ambiente.

Una de nuestras apuestas ha estado enfocada en el empaque y desde el principio queríamos llegar al mercado con una lata reciclable en donde el producto no solo se mantuviera fresco, sino que conservara ese perfil premium que caracteriza a Sommet.

(Negocios de famosos: no solo el buen nombre cuenta).



Paulina Vega (PV): Siempre había querido trabajar en algún desarrollo de producto enfocado en el agua, pero sobre todo impulsando ese lado sostenible y saludable. Tras años de estar contemplando esa posibilidad, finalmente llegó la oportunidad de desarrollar esta idea con un gran equipo de trabajo. Ha sido una gran experiencia poder llegar al mercado con una propuesta que busca volver lo cotidiano algo especial.

¿Cómo han sentido la acogida del producto, teniendo en cuenta la competencia que hay en el canal de consumo?

RA: Salimos con tres sabores (Kalamansi, Pepino-Yerbabuena y Sandía) y la acogida que hemos tenido ha sido muy positiva. Sabemos que el proceso de codificación en las grandes superficies puede durar entre 8 a 12 meses y apenas lanzamos la marca logramos abrirnos campo entre las cadenas. De hecho entendimos que hay una gran necesidad por tener más variedad en este tipo de categorías. Hoy estamos en los grandes retails de Colombia, reportando buenos crecimientos, y próximamente estaremos en Farmatodo y en otras cadenas.

Actualmente, también estamos en restaurantes en Bogotá, en clubes sociales y la meta es seguir expandiendo nuestra presencia. Próximamente estaremos en el canal de tiendas, bajo la misma presentación.

PA: La acogida ha sido maravillosa, sabemos que este es un producto atemporal que busca quedarse por mucho tiempo en el mercado y además le aporta a los consumidores.

¿Cómo arrancó el año la marca?

RA: Iniciamos con pie derecho el 2023, ya que empezamos a exportar el producto a Chile, de hecho logramos codificar 150 Starbucks en ese país lo que nos ha permitido crecer y abrirnos camino en la región.

¿Dónde se encuentra la planta?

RA: Nosotros estamos produciendo en Medellín en la vía Santa Fe de Antioquia y la bodega principal está en Bogotá. Desde Bogotá despachamos a los diferentes puntos en todo el país.

¿Cómo ven al consumidor colombiano frente al consumo del agua?

RA: Este ha sido un reto que hemos asumido. Sabemos que el colombiano está acostumbrado a sentir esos sabores dulces y si bien de entrada le estábamos apostando a un nicho en específico nos hemos dado cuenta que las personas de todos los niveles socioeconómicos están buscando cuidarse y evadir el consumo de azúcar.

PV: Sin duda el consumidor quiere cuidarse y cada vez más busca mejores alternativas en el mercado que no solamente le aporten a su salud, sino también al medio ambiente.

¿Cuánto esperan vender este año?

RA: Este segundo año de operación esperamos estar rondando los $2.500 millones en ventas, claramente esperamos superar esa meta con la entrada a nuevos puntos de ventas y al canal tradicional.

¿Cómo ven a la competencia?

RA: A nivel nacional no hay competidor que esté en la misma categoría, pero sí entramos a competir con los productos importados que se pueden encontrar también en las grandes superficies. Buscamos ser un producto diferencial, es por ello que hemos cuidado cada detalle, desde los sabores hasta la presentación del producto.

¿Cuáles son las metas que tiene la empresa?

PA: En las próximas semanas vamos a estar lanzamos tres nuevos sabores al mercado. Sabores que continúan reforzando ese perfil que trae la marca de cero azúcar y cero sodio. Esperamos sin duda tener una muy buena acogida entre los consumidores.

(Los ricos y famosos que se niegan a dejar herencia a sus hijos).

RA: El objetivo de la marca es seguir creciendo en el mercado local, pero al mismo tiempo buscamos llegar a otros países. Tenemos expectativas de entrar a México, República Dominicana, Costa Rica y Perú. De hecho en Lima ya hemos logrado acercamientos con grandes superficies. La apuesta es llegarle los consumidores en toda Latinoamérica.

La nueva faceta empresarial de Paulina Vega

¿Cómo ha sido incursionar en esta faceta como empresaria?

Si bien los colombianos han visto mi faceta como reina de belleza y como modelo, lo cierto es que este paso hacia al mundo de los negocios se ha dado de forma natural en los últimos años. Y es que desde que entré al modelaje siempre me interesé por estar muy involucrada con las marcas, por trabajar de la mano con las agencias y con las producciones de cada una de las campañas que he protagonizado. Entonces asumir una participación dentro de este mundo me llevó a despertar esa curiosidad por los negocios. Es así como este paso me ha ayudado a seguir explorando ese lado. Me encanta poder ofrecer a los consumidores un producto de calidad.

JOHANA LORDUY

@JOHANALORDUY4