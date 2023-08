‘Pymes, con capital de trabajo constante con factoring digital’

Mauricio Moreno fue el cofundador de F&M Technology - E-Bill, que brinda una plataforma de software de factura electrónica que atiende a grandes compañías en retail.



La firma tiene 13 años en el mercado como proveedor tecnológico y sistema electrónico de negociación autorizado por la Dian y presta servicios relacionados con factura electrónica.



Fue la que realizó la primera factura electrónica endosada en el país en 2022 y el 36% de los endosos de Colombia registrados en Radian son realizados con tecnología eBill.



¿Qué es F&M Technology - eBill?

Somos una compañía de tecnología, de capital colombiano. Estamos en tres negocios. El primero es ayudar a emitir a grandes empresas que no les sirve la versión gratuita de la Dian.



El otro es cuando los receptores son grandes. Útil para quienes tienen muchos proveedores y reciben miles de facturas pues hacerlo a mano es complicado. Les automatizamos el sistema. Decirle al proveedor que la factura tiene algo mal escrito o que el pedido no se entregó.



Otro servicio que ofrecemos es el de la habilitación que hace Radian para que la factura se convierta en título valor como por ejemplo un cheque, pero de manera electrónica. Por ejemplo, dice quién paga a quién, el valor y el plazo.



Pero no cualquier factura emitida es un titulo valor, ahora hay que añadirle unos sellos electrónicos y esa factura se convierte en titulo valor electrónico.



Mauricio Moreno, presidente de E Bill Cortesía



Pero el factoring se hace desde hace muchos años...

El factoring existe desde hace muchos años con el descuento por pagar las facturas inmediatamente.



Ahora se habla de factoring social para apoyar a las pymes para que sigan operando rápidamente. Gestionarles capital de trabajo para que puedan seguir funcionando. Países como Chile o México negocian 10% del PIB en factoring. En Colombia es el 2% en factoring electrónico.



Antes era riesgoso pues no había dónde mirar si esa factura es legal. En julio de 2022 la Dian hizo obligatorio el factoring electrónico. Todas las facturas a crédito del país, que son 6 millones diarias y el 40% son a crédito o sea 2,4 millones de facturas son susceptibles de convertirse en titulo valor y eso dependerá si el proveedor necesita el dinero ya o si no espera el vencimiento.



Grandes beneficiados son las pymes pues se sabe quién es el dueño de la factura, quién paga, cuánto vale y en qué plazo se paga.



El sector financiero puede tener confianza de que la factura no se va a poder vender dos veces por lo que baja el riesgo y ese negocio es atractivo. Se espera que siga creciendo el negocio y que llegue al 11% del PIB.





¿En síntesis qué hace F&M Technology - E-Bill?

Solucionamos las dos puntas. La del pagador, que tiene que automatizar su plan de gran cantidad de facturas y la tecnología de ebill factoring y bajamos la factura y se la ponemos a los fondeadores, bancos y entidades financieras.



Los de la segunda punta del negocio son hidrocarburos, agro, servicios, nóminas, telecomunicaciones, etc, que necesitan liquidez.



¿Cómo funcionan con la Ley de plazos justos?

Esa ley se hizo para beneficiar a las pymes. Por ejemplo, un gran productor de ropa le recibe la tela a la pyme y le dice que le paga a 120 días. Esa relación era inequitativa, pues el grande en ocasiones se aprovechaba de la pyme. La ley reguló eso. Ahora, la relación es que si es de un pequeño a un grande se dan 45 días para el pago.



Pero ese sigue siendo mucho tiempo y por eso es que con el factoring electrónico a los tres días de emitida la factura la pyme puede recibir su dinero, con descuento.



¿Qué retos hay?

De la punta de la empresa grande el reto importante es implementar la tecnología, la generación de los sellos electrónicamente. Otro reto al pagador que se va a volver más grande son las múltiples negociaciones pues si no pone tecnología que lo entere de la información va a tener muchos errores.



Para la otra punta, que es la pyme, el reto es el desconocimiento de este negocio. A veces ellas piden créditos y tienen guardado en el computador el flujo de caja representado en facturas que se pueden negociar electrónicamente.



¿Qué otros beneficios hay?

​

La Dian dijo que si no lo hacen no pueden deducir esos gastos como costos de la declaración de renta, por lo que eso mostraría una ganancia grandísima.



Para el lado de la pyme, el beneficio es que es electrónico, centralizado y minimiza el riesgo operativo pues pone a disposición el uso de esa financiación.



Para la pyme hay que hacer mucha pedagogía a nivel de gremio, cámaras de comercio y otras entidades para mostrar las ventajas del factoring electrónico.





