Los retos que enfrenta Fabricato para salir de sus 'números rojos'

El segundo semestre es regularmente el de mejor comportamiento para el sector textil. No obstante, este año por el incremento de los costos de los insumos y prácticas anticompetencia podrían afectar al sector.



Así lo afirma Gustavo Lenis, presidente de Fabricato y para quien este año la empresa saldría de 'números rojos'.



¿Cómo cerraron el primer semestre del año?



Después de varios años de estar perdiendo, cerramos un semestre con cifras positivas, que no son muy grandes, pero tenemos un ebitda que si lo comparamos con los años anteriores, es bastante representativo.



Hemos venido reestructurando un poco la compañía y se están empezando a ver cifras negras y hay un camino largo que recorrer para conseguir manteniéndolas. Sin embargo, podría decirse que aprendimos a manejar el tema de la pandemia, pero lo que sí fue muy difícil fue el paro. Fabricato sufrió mucho porque finalmente nos aislaron de los puertos y los costos se triplicaron.



Junio tiene unos costos altos derivados del paro, y aunque julio no, el dólar está incontrolable, está en unos niveles muy altos, lo cual impacta por la cantidad de materia prima que nosotros importamos, impacta los costos.



¿Cuándo estiman que dejaría las cifras rojas?



Fabricato está en una etapa de análisis interno y vamos a empezar a dejar los 'números rojos' este año.



Es importante definir el portafolio de productos, definir esos mercados a los cuales queremos llegar. Tenemos una planta industrial muy versátil que puede producir estructuras de telas desde las más complejas hasta las más sencillas, pero debemos concentrarnos en aquellas que dejan un margen adecuado.



Y es que creo que para una fábrica de 101 años de historia empezar a pensar diferente no es tan fácil. Acá se están produciendo telas de muy alta calidad, pero no solamente hay que hacerlas bien sino también rentables, y ese es el camino que estamos persiguiendo ahora.

¿Cuáles son entonces los productos que tienen mayor margen?



Fabricato tiene una inclinación, por su mismo diseño de planta, hacia el Denim que son las telas de jean y ahí estamos ya introduciendo la fibra reciclada.



También hemos venido creciendo en punto, que son las camisetas y prendas deportivas o de confort que han ganado mucho mercado por la pandemia porque la gente cambió la moda por la comodidad. Y tenemos una parte importante en driles.



A Colombiamoda fuimos con una propuesta amigable con el ambiente. Hoy en día las telas las hacemos con un 30% de fibra que se ha recuperado y nosotros hemos hecho inversiones muy importantes en el tratamiento de aguas residuales, no vertimos una gota de agua al río sin tratar. Y estamos diseñando telas también con fibras naturales.



Desarrollamos, por ejemplo, una tela en ignífugas, que es la que retarda el efecto del fuego, esta se usa en petroleras. Y pasamos de vender una tela de $15.000 metro a $85.000 metro. Lógicamente son cantidades menores, pero con un margen mejor.



¿Qué problema están teniendo con los insumos?



El problema con los insumos es mundial. El algodón, por ejemplo, está en niveles de 90%, que no se veían desde hace tiempo. En la medida en que sube el petróleo todos los derivados de este también están más costosos, y ni hablar de los transportes marítimos, ha habido un encarecimiento de los contenedores increíble, es decir 4 o 5 veces más por cada uno. Y todo eso está impactando el costo del producto.



Tradicionalmente el segundo semestre es el de mayores ventas, pero este año, por todo lo que ha pasado, será un poco más plano. Seguramente vamos a sufrir el alza de costos en los químicos, en el algodón, en las fibras sintéticas, hay alzas de más del 25% que es muy difícil que el mercado las absorba.



Entonces vamos a ver cuál será la reacción del mercado ante una salsa de precios producto del mayor costo de las materias primas.



¿Quién es la competencia hoy?



Aparte de los chinos, los indios y algo de Pakistán, tenemos a Brasil que es un país textilero; y también a México y Perú.



Pero hay que entrar a analizar qué pasa con la competencia, con el contrabando, o el 'dumping'. Nosotros hemos tenido reuniones con el Gobierno y le hemos presentado casos de 'dumping' en algunos países.



Fabricato no quiere que le regalen nada, pero quiere condiciones equitativas, la cancha equilibrada; y si otros países están haciendo 'dumping', que nosotros estamos convencidos, el Gobierno tiene que decretar unas medidas para parar eso y que la competencia sea una libre.



Es un poco lo que pasó con los confeccionistas. El Gobierno sacó unas medidas hace mes y medio y niveló la cancha. Yo no sé si la media fue suficiente, pero sí sé que emparejó un poco el terreno porque tener prendas importadas de China e India de un dólar es como importar mano de obra del país y nosotros tenemos una industria confección muy buena.



¿Y el contrabando?



En el caso de nosotros, el contrabando es muy grave porque el Denim o material de jean es uno de nuestros mayores enfoques y es de los que más se encuentran en esta práctica ilegal. Esto es porque es lo más fácil de traer ya que, por ejemplo, los driles y los colores son un tema de modas, entonces no es tan fácil arriesgarse, mientras que el jean es solo azul o negro.



