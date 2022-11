Meta planea realizar primeros despidos masivos en su historia

Meta, la matriz de la red social Facebook, se está preparando para notificar esta semana despidos masivos a sus empleados, lo que significarÍa la primera reducción amplia de personal de la compañía en sus 18 años de historia, informó The Wall Street Journal.



"Se espera que los despidos afecten a muchos miles de empleados y el anuncio de los recortes podría producirse antes del miércoles", aseguró el rotativo.



Meta informó a finales de septiembre de que tenía 87.000 empleados y los responsables de la compañía que dirige Mark Zuckerberg ya avisaron a sus trabajadores de que debían cancelar los viajes no esenciales a partir de esta semana.



Los despidos planificados serían las primeras reducciones amplias de personal en los 18 años de historia de la empresa, aunque parece que serían menores en términos porcentuales que los recortes realizados en Twitter la semana pasada, que afectaron a aproximadamente la mitad del personal de esa empresa, recordó el rotativo neoyorquino.



No obstante, la cantidad de empleados de Meta que se espera que pierdan sus trabajos podría ser la más grande hasta la fecha en una importante corporación tecnológica en un año.



El diario recordó que el CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, dijo recientemente que "algunos equipos crecerán significativamente, pero la mayoría de los otros grupos de trabajo permanecerán igual o se reducirán durante el próximo año".



The Wall Street Journal ya informó en septiembre de que Meta, que también es la empresa matriz de Instagram, planeaba recortar gastos en al menos un 10% en los próximos meses, en parte mediante reducciones de personal.



Meta, al igual que otros gigantes tecnológicos, realizó una ola de contrataciones durante la pandemia a medida que la vida y los negocios cambiaban y se volcaban en internet. Contrató a más de 27.000 empleados en 2020 y 2021 y a otros 15.344 en los primeros nueve meses de este año, aproximadamente una cuarta parte de ellos durante el trimestre más reciente, agregó el diario.



En lo que va de año, las acciones de la compañía con sede en Menlo Park (California) han caído aproximadamente un 70 % y actualmente registran su precio más bajo desde 2016.



Este conglomerado estadounidense de tecnología y redes sociales ha sufrido el deterioro de las tendencias macroeconómicas actuales, pero los inversores también se han asustado por sus gastos y las amenazas al negocio principal de redes sociales de la empresa, precisa el diario económico.



