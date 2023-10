Facol replantea su negocio y nace nueva cadena de ropa

Archivo particular

Facol, la popular marca del Grupo Pash, dueña de Patprimo y Seven Seven, se replantea. En adelante manejará dos formatos y outlets para comercializar diversas marcas en varias zonas del país.

Según confirmó la compañía a Portafolio "Facol continuará en el mercado con dos formatos: Facol Telas, con presencia en 6 puntos, en Bogotá: Cedritos, Ferias, Mónaco, Restrepo, San Victorino, y Telas y Retazos, que cuenta con 33 puntos".

La compañía también explicó que tendrá Facol Outlet con 11 puntos en el país y que tendrá la tarea de vender los saldos de todas las marcas del grupo.

Una nueva marca

Por su parte, también se anunció que se suma a la compañía Ostu, una nueva cadena de ropa que apuesta a un segmento de consumidor amante de los buenos precios y las prendas con diseño que, según los estudios de mercado, está en crecimiento.

Ostu tiene un concepto everyday wear, con un formato de tienda one-stop-shop, en la cual se invirtieron más de $2.000 millones en el desarrollo de la marca.

El objetivo es ampliar su presencia en el mercado de la moda democrática, a precios convenientes que se adapta a colores, siluetas y estampados de tendencias, con el fin de ofrecer un guardarropa funcional en precio y ocasiones de uso.

La incorporación de Ostu al portafolio de marcas representa un hito en la estrategia de Grupo Pash, que busca satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores colombianos.

Ostu maneja un formato 'one-stop-shop', es decir, que en un mismo lugar pueden encontrar todo lo que necesitan para vestirse de pies a cabeza: desde ropa interior, prendas exteriores básicas y esenciales como blusas, camisas, jeans, pantalones casuales para la oficina, camisetas, chaquetas, ropa deportiva, hasta zapatos y accesorios para completar cada look.

Textiles.

“Ostu significa esenciales de moda, a buen precio y de calidad. Es un vocablo que no significa nada en específico o no traduce nada, pero que tiene detrás en su concepto al consumidor como centro y el sonido de la palabra “tú”, que para nosotros representa lo esencial: ¡las personas! OSTU implicó un proceso de construcción de marca desde cero, con el objetivo de ofrecer una experiencia que de verdad incluya a todos los colombianos y que puedan vivirla no solo en nuestras tiendas, sino en su día a día”, explica Verónica Rumié, gerente de marca.

Ostu estará disponible en 96 locales, que antes ocupaba Facol, que cubren gran parte del territorio colombiano, ubicadas tanto en las ciudades principales: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Cali, Medellín; como en ciudades intermedias y pequeñas: Apartadó, Armenia, Buenaventura, Cartago, Cúcuta, Duitama, Facatativá, Fusagasugá, Girardot, Ibagué, Montería, Mosquera, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Pitalito, Popayán, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Tunja, Tuluá, Turbaco, Valledupar, Villavicencio y Yopal.

Adicionalmente, como parte de su estrategia de internacionalización y expansión abre con 4 tiendas en Ecuador, dos en Guayaquil y las otras en Quito. Las prendas también estarán disponibles a través de su tienda online.

“En nuestro primer año estamos enfocados en entrar en los corazones y clósets de nuestros consumidores. Nuestro objetivo es que cada colombiano tenga al menos una prenda de Ostu en su guardarropa y que pronto nos convirtamos en una marca que quieran usar solo para muchas veces”, concluyó Rumié.

