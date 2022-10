Esta es la tecnología para salvar a democracias de la desinformación

La democracia, el sistema de gobierno más antiguo del mundo, está en peligro ante el avance del descontento de las sociedades hacia sus instituciones, que también se percibe en el aumento de las fake news o la desinformación.

Así lo señaló Carlos Luca de Tena, director ejecutivo del Centro para la Gobernanza del Cambio de la IE University, institución que desarrolla el ‘Tech4Democracy’, un evento que busca identificar soluciones tecnológicas en todo el mundo que contribuyan a aumentar el avance de la democracia por todo el globo.



La próxima semana, el 10 de octubre, Bogotá será la ciudad protagonista del encuentro sudamericano de este evento, donde han sobresalido desarrollos tecnológicos para la digitalización de servicios públicos o digitalización de la data pública.



¿Qué es la iniciativa de ‘Tech4Democracy’?



Esta es una iniciativa que nace en la ‘Cumbre de la democracia’ del presidente de EE. UU., Joe Biden. Nuestro centro se encarga de investigar el impacto de las tecnologías emergentes en la sociedad, economía y políticas públicas, e intentamos ayudar a gobiernos y a empresas a navegar la disrupción tecnológica y sus impactos.



En estos tiempos la tecnología está muy asociada a una erosión de nuestras democracias y nuestro planteamiento es ‘¿Por qué no le damos la vuelta a esta situación e intentamos encontrar cuáles son aquellas que nos permitan afianzar los valores democráticos?’.



Así, identificamos una serie de áreas en las que existen desarrollos tecnológicos muy prometedores para las democracias como, por ejemplo, el tratamiento a los datos, herramientas para luchar contra la desinformación, identidad digital y confianza, transparencia de datos de gobiernos y procesos electorales, entre otras.

Carlos Luca de Tena Linkedln

¿Y qué han encontrado?



Nuestra idea es hacer competiciones por cada continente en las que pudiéramos identificar el campo y ver qué emprendedores y startups están desarrollando la tecnología más puntera en estos ámbitos.



¿Cuál es el objetivo de la campaña?



Que los gobiernos involucrados en este ejercicio y que las empresas partners, como Microsoft, ayuden a crecer a estas pequeñas iniciativas a través de marcos de colaboración para surgir adelante.



¿Y ahora será en Bogotá?



La reunión en Bogotá será muy interesante por varias razones. Entre esas, porque el tipo de empresas y tecnología que se están desarrollando en la región no son iguales a las que sobresalen en Europa o en Asia, por las necesidades que tiene el continente.



Uno de esos ámbitos donde vemos que se están desarrollando muchas empresas en el gobtech, en la digitalización de servicios públicos para que sean más eficientes y así reforzar la perspectiva de la sociedad con las instituciones.



Después de esta cita, ¿qué viene?



Se desarrollarán otros eventos por cada continente entre este y el próximo año, y aún no hay una fecha concreta, pero la cita final será en la segunda ‘Cumbre de la democracia’ en Washington, donde llegaremos con una muy buena comprensión del campo.

Si tenemos a los finalistas de cada continente vamos a tener una representación bastante veraz del tipo de herramientas que se están desarrollando en cada una de las geografías. Nuestro objetivo es hacer emerger un debate que todavía no se ha producido en el mundo sobre cuáles pueden ser las tecnologías que pueden salvar la democracia.



Retomando este punto, ¿sienten que la democracia está en peligro?



Desde el punto de vista de los datos, la democracia está en peligro por dos cuestiones. La primera es la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones, que es un factor que se está produciendo a nivel global. No hay región que se salve de la percepción de los ciudadanos sobre sus instituciones democráticas.



El segundo, que también es irrefutable, es que el número de democracias plenas liberales alrededor del mundo está decreciendo desde los últimos cinco o diez años, viendo un crecimiento de las autocracias.



¿Cómo han decrecido las democracias plenas en América Latina?



Un laboratorio donde se han producido muchos procesos de este tipo es en América Latina. El presidente (de Brasil) Jair Bolsonaro es un buen ejemplo de la conjunción de todos estos valores ultraconservadores o hasta negacionistas hacia cierto punto.

Es un espacio donde ha habido experiencias muy fuertes en el campo de las polarizaciones de los populismos a ambos lados del espectro, tanto de derecha como de izquierda.



¿Y sobre Colombia?



Lo que sucedió en Colombia, con Gustavo Petro para nosotros era esperable, y es otro de tantos de esos síntomas que ocurre en el mundo.



Y es que el planeta ya no está dividido entre izquierdas y derechas. Está dividido entre democracias liberales y aquellos que creen en valores menos liberales y que consideran que hay algunos que ya no son eficaces para la democracia.



De hecho, se está hablando mucho de legitimidad de output y de input. Hay muchos gobiernos autocráticos que no son liberales, pero tienen legitimidad de output porque crecen o generan empleo, pero no cumplen los derechos, como el caso de China. Una democracia debería aspirar mucho más que esto.

Roberto Casas Lugo

roblug@eltiempo.com