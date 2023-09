Falabella anuncia salida de gerente general Gastón Bottazzini

Falabella anunció la renuncia de su gerente general, Gastón Bottazzini, después de que una desaceleración en el gasto de los consumidores erosionara las ganancias del grupo minorista chileno.



Bottazzini permanecerá en su puesto hasta el 1 de enero de 2024, según un documento enviado al regulador de valores de Chile.



Bottazzini fue nombrado director general en 2018 y su reemplazo no ha sido anunciado.



Durante su tiempo al frente de la compañía, superviso el impulso de Falabella para convertirse en un operador en línea más grande que pudiera competir con gigantes como MercadoLibre Inc.



La compañía adquirió el operador en línea Linio en 2018 y anuncio un aumento de capital de US$800 millones para financiar su expansión del comercio electrónico, así como una empresa conjunta con Ikea de Suecia AB.



La expansión en línea aún no ha dado sus frutos. Los disturbios sociales de Chile en 2019, la pandemia y la desaceleración económica posterior han erosionado los ingresos y los beneficios.



La capitalización bursátil de Falabella alcanzo un máximo de 15,2 billones de pesos o cerca de US$24.000 millones en 2017, lo que la convirtió en la mayor empresa que cotiza en bolsa en el índice de referencia S&P IPSA.



Desde entonces, la pandemia y la posterior desaceleración económica la han hecho reducir a 5,2 billones de pesos.



Falabella anunció el 29 de agosto un beneficio neto en el segundo trimestre de 2023, después de tres trimestres consecutivos de pérdidas.



BLOOMBERG