Líder de Falabella en Colombia se refiere a los rumores de salida de la cadena del país

Las empresas de Falabella que incluyen las tiendas por departamento, el banco, los seguros, los centros comerciales Mallplaza y la recién llegada de la cadena sueca Ikea, hacen la tarea para fortalecer sus operaciones en el mercado colombiano y así se mantendrán en el 2024.



¿Cómo cierra el año Falabella en Colombia?

Este año ha sido bien desafiante por varias razones, porque partimos con una reforma tributaria que hizo que la gente estuviera un poco más pobre, sumada a una inflación que ha encarecido bastante los productos. Y las tasas de interés están muy altas, entonces en el fondo a la gente le cuesta endeudarse.



Entonces eso hizo que irremediablemente el consumo se frenara. De hecho, ha bajado el tráfico en los centros comerciales y las tiendas en general. Eso hizo que el año fuera bastante desafiante, pero felizmente los últimos dos meses han sido más expansivos y pensamos que esto hace una buena Navidad. Estamos bien optimistas de que el cierre de año a será muy positivo.



¿Qué pasó en materia de expansión de tiendas?

Este año no tuvimos aperturas, estuvimos racionalizando nuestra operación porque cuando aparecen las turbulencias toca apretarse un poquito cinturón y dejar de crecer porque por el costo financiero una expansión es demasiado cara. Entonces nos preocupamos por datos operativos racionales, con un inventario súper acotado. Los recursos que teníamos los dedicamos a mejorar nuestra propuesta de valor a los clientes y a tratar de mejorar la percepción y el look de las tiendas.



¿Con cuántas tiendas terminan el año y cuántas remodelan?

Con 26 y de esas unas 8 tiendas fueron remodeladas, vamos a seguir en ese proceso. A comienzos del próximo año cambiaremos la iluminación a 8 tiendas más.



¿Esa será la dinámica del 2024?

Seguimos mirando la posibilidad de abrir nuevas tiendas en ciudades intermedias con un formato más acotado, más urbano como lo hicimos en el sur de Barranquilla, en el Centro comercial Alegra, que ha funcionado muy bien. Estamos viendo cómo podemos abordar otras ciudades, pero hoy por hoy no es la prioridad hasta que el consumo se reactive bien. Vemos que felizmente la economía está yendo en la dirección correcta es decir que volveríamos a la normalidad en el segundo semestre del próximo año.



¿Cómo están las empresas de Falabella Colombia?

Nos han preguntado si nos vamos del país, pero como grupo le apostamos fuertemente a Colombia y nos interesa mucho que al país le vaya bien y estamos volcados a mantenernos acá. Nunca hemos tenido la mínima intención de salir de Colombia con algunos formatos.

Hoy por hoy, entre Falabella retail, el banco, seguros, Mallplaza, Ikea, Falabella.com y la participación en Sodimac, tenemos más de 15.000 empleos; presencia física en 29 ciudades y más de 570.000 metros cuadrados. Llegamos a 900 municipios en Colombia . Estamos haciendo inversiones grandes. Si bien en Falabella retail no crecemos en tiendas, estamos aumentando nuestra capacidad logística para soportar todo el crecimiento de la venta online.



¿Cuál es el proyecto?

Con un fondo que se llama Visum estamos construyendo un centro de distribución de 80.000 metros cuadrados en Cota, será uno de los más grandes en Colombia y es algo que se proyecta para los siguientes 40 años, de largo plazo.



¿Qué otros proyectos destacaría?

La apertura de Ikea en Bogotá este año, y las otras dos del 2024 en Cali y Medellín.Mallplaza tiene cuatro centros comerciales en Cartagena, Manizales, Barranquilla y Bogotá. Está abriendo el quinto en Cali con una inversión de US$150 millones. Sodimac, donde Falabella tiene participación, también está creciendo con Homecenter. Por su parte, en Falabella.com ya tenemos 5.000 sellers en Colombia, la mayoría pequeños empresarios que usan nuestra plataforma para poder vender, llegamos a 900 municipios. En cada formato apostamos por tener una presencia más contundente. En retail tenemos relación con la industria textil con 60 proveedores locales que venden en nuestras tiendas. Hemos trabajado con 180 fábricas para producir la marca propia.



¿Por qué siguen rumores de salida de Colombia?

Desde la pasada campaña presidencial se ha dicho eso. Nosotros llevamos 130 años de historia, apostándole a los países en los que estamos. Cada año tiene su desafío pero para nada quiere decir que uno se vaya a ir del país.

Pero desde Chile se ha hablado de despidos

Ante la baja del consumo y los temas macroeconómicos que han afectado toda la región obviamente las empresas, han buscado racionalizar sus operaciones sin afectar la propuesta para los clientes. Eso implicó la salida de 400 personas hace unas semanas, de las cuales 28 de Colombia. Eso es el 0,5%, tenemos 100,000 empleados. La noticia de Chile se presenta como si fuera en Colombia.



¿Tienen un monto global de inversiones para el próximo año?

Hasta el momento, por la información que es pública hasta ahora puedo mencionar los US$150 millones que estamos invirtiendo en el centro comercial de Cali y lo del centro de distribución, por unos US$90 millones. Además, estamos invirtiendo como US$30 millones más en automatización.



