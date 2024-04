Familia disminuyó sus ventas: estas serían las razones

El año pasado fue un período de resultados financieros positivos para Essity a nivel global, con un alto crecimiento en ventas gracias. Según el Informe de Resultados Anual de 2023, el incremento en ventas netas fue de un 12,1%, con un ingreso superior a 13.000 millones de Euros.



El reporte destaca que todas las unidades de negocio tuvieron un positivo desempeño en el mundo.

En cuanto a los mercados emergentes, en los cuales se encuentra Latinoamérica, estos lograron un crecimiento de un 9,2 %, mientras que las ventas netas aumentaron en un 6,7%.



“Colombia es un mercado fundamental para la compañía y prueba de esto es que representó un 61,4% de las ventas de Essity en la región Andina y Caribe. No obstante, 2023 fue un año retador por las condiciones que vivimos. Las altas tasas de interés y la inflación afectaron el bolsillo de los consumidores en el país, impactando los crecimientos de las diferentes categorías de consumo masivo”, explicó Diego Loaiza, director general para la Región Andina y Caribe de Consumer Goods Americas de Grupo Familia, compañía Essity.



El directivo reveló que la compañía no fue ajena a esa realidad y decreció un 2,2% en las ventas frente al 2022.



Agregó que para este año “esperamos un entorno más predecible que el del año anterior y por eso nos estamos apoyando en nuestra capacidad de innovación para crear soluciones y productos con la mejor propuesta costo – beneficio, basados en principios sostenibles y en el conocimiento que tenemos de los consumidores”.

En materia de sostenibilidad, la empresa destaca que en Colombia, Grupo Familia una compañía Essity, dejó de emitir 21.300 toneladas de gases de efecto invernadero, lo que equivale a lo que absorben 2.360 hectáreas de pinos en un año.



Constanza Gómez Guasca

Periodista Portafolio