Fecolfin insiste en reforma cooperativa

La Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Entidades Financieras (Fecolfín), realiza hoy su asamblea anual, en medio de una coyuntura positiva: espera un crecimiento similar al del año pasado, es decir, 8,6 %.



Enrique Valderrama, presidente ejecutivo del gremio habló con Portafolio sobre las perspectivas del sector.

¿Cuál es el balance financiero de las cooperativas que realizan actividad financiera?



2018 fue un muy buen año para el sector cooperativo con actividad financiera. En activos crecimos el 7,9% cerrando con $23,2 billones. En cartera, el 6,7%, que corresponde a $1,2 billones millones, para un total de $18,8 billones.



(Lea: Cooperativas financieras piden ajustar regulación)



El indicador de cartera vencida tradicional llegó a 5,2%, mejorando respecto al 2017 y al obtenido por las entidades bancarias, que fue del 5,5 %.



La cartera vencida está cubierta en un 140%, lo que genera un parte de tranquilidad acorde con las exigencias prudenciales que permite una mayor estabilidad y solvencia para nuestros asociados y para nuestro sector.



El rubro que más confianza despierta entre los ahorradores, es el de depósitos, que crecieron en un 9,5%, es de decir, $1,2 billones para cerrar con $14,4 billones. Otro aspecto a destacar es el patrimonio, que tuvo un crecimiento del 9,5% en donde el capital institucional alcanzó $2 billones, 14% más que en 2017.



Los excedentes llegaron $409 mil millones, presentando un resultado similar al 2017.



(Lea: Las cooperativas y su papel para alcanzar la prosperidad financiera)



¿Cómo percibe el sector financiero cooperativo la economía del país?



Superados los años difíciles, se vislumbra un panorama de reactivación en la mayor parte de los sectores, con un mayor índice de beneficios para nuestro sector en particular, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones tanto internas como externas. Proyectamos un crecimiento del PIB de entre el 3,6 y 3,8%.



¿Cuánto aspira a crecer el sector este año?



En los últimos cuatro años, los activos del sector han crecido un promedio 8,6%. Aspiramos a estar por encima de esa media.



¿Cuál es la participación del sector cooperativo en el Plan Nacional de Desarrollo?



El sector ha participado en las discusiones a nivel regional y nacional con el fin de corregir algunas asimetrías que nos impiden gravitar en igualdad de condiciones con los otros participantes del mercado.



Queremos el reconocimiento como actores de la economía social, con características y condiciones especiales.



¿Fecolfín propone una nueva ley cooperativa financiera. ¿Cuáles deberían ser las

bases de esta reforma?



Actualizar la legislación expedida hace 21 años, en una época de crisis, con el fin de modernizar al sector financiero cooperativo y ubicarlo en igualdad de condiciones con los demás operadores del mercado.



Estamos proponiendo un estatuto financiero propio, dadas nuestras particularidades, para mitigar el riesgo reputacional al que estamos expuestos y lograr una positiva percepción de la opinión pública.



¿Qué les ha dicho el Gobierno a la solicitud de aumentar la cobertura de Fogacoop, o que las cooperativas financieras pasen a Fogafín?



A la fecha, no nos han dado una respuesta técnica. Pero además, el problema no es solo de cobertura, sino de los costos de inscripción basados en el activo y no en el capital suscrito, tal como lo hace Fogafin, lo cual es inequitativo.



Sucede igual con el carácter oneroso del valor de la prima que se cobra desde 1998, sin que tengamos ninguna reciprocidad. Y nuestra insistencia es, precisamente, que todas las cooperativas, incluidas las financieras, pasen a Fogafin.



Aparte del tema Fogacoop, ¿cuáles son los tres temas qué más afectan a las cooperativas financieras?



Son varios, pero le enumero los tres que usted me solicita.



1.Que permitan a las cooperativas de ahorro y crédito, hacer operaciones con terceros, tal como lo hacen las cooperativas financieras. 2.Que tengamos acceso a los recursos del sector público. 3.Eliminar las normas excluyentes que nos limitan el acceso a los subsidios de tasas de vivienda, operaciones de redescuento y a las cuentas electrónicas.



¿Que están haciendo las cooperativas financieras para entrar en la era digital?



Fecolfin ha liderado el proceso de digitalización e innovación con cuatro inmersiones durante los años 2017 y 2018 a Silicon Valley, con la participación de 74 dirigentes de esta industria, para inducir a la alta gerencia de estas instituciones, hacia este nuevo umbral del desarrollo tecnológico. Así mismo, a partir del plan estratégico de cada entidad, venimos trabajando en el proceso de transformación digital para contar con una ejecución a corto plazo.



Hemos preparado desde 2018 un diagnóstico sobre el universo de nuestras asociadas en cuanto al software, el hardware, las comunicaciones y los canales transaccionales, para definir una estrategia integral hacia Fintech.



Las cooperativas han identificado una oportunidad en la innovación y la tecnología para crear nuevas oportunidades de eficiencia, de inclusión financiera, administración de recursos, atraer a las nuevas generaciones y facilitar la utilización de los productos.