Felipe Bayón de Ecopetrol a líder de junta directiva de la Fundación She Is

La Fundación She Is, reconocida por su labor en la promoción del empoderamiento femenino en América Latina, anunció la incorporación de Felipe Bayón como presidente de su Junta Directiva.



Bayón, es expresidente de Ecopetrol y por su "compromiso evidente con la equidad de género, se espera que fortalezca los esfuerzos de la fundación para promover la igualdad de oportunidades para mujeres y niñas en la región".



En este sentido, Bayón trabajará estrechamente con el equipo directivo de la Fundación integrada por: Carolina Vélez, Angela Panqueva, Melissa Ursola, Tatiana Córdoba, Claudia Varela y Gustavo Cruz.



"Es un honor unirme a la Fundación She Is en su misión de transformar vidas y comunidades a través del empoderamiento femenino. Estoy comprometido a trabajar incansablemente para impulsar el progreso y el cambio positivo en nuestras sociedades, y poder trabajar con el talentoso equipo de la Fundación para alcanzar nuestras metas", afirmó Bayón.



Para Nadia Sánchez, la fundadora de She Is, "es una gran apuesta contar con la experiencia de Felipe Bayón en el trabajo serio y responsable que tenemos en el crecimiento y expansión de nuestro impacto. Estas medidas de gobierno corporativo elevan la capacidad de transformar y ejecutar para disminuir brechas de desigualdad en el país. De esta manera, seguiremos haciendo historia, seguiremos construyendo país".



La expectativa de la Fundación es que con sus cuatro líneas de acción: 'She Is Esmeralda', 'She Is Steam', 'She Is Global Forum' y 'She Is Gaviota de Paz', continúe llegando a los territorios para articular y unir esfuerzos de todos los sectores con el propósito de lograr la meta en la agenda 2030, movilizar e impactar a 1 millón de mujeres y niñas en el mundo.



Algunos datos recientes de la Fundación

She Is Global Forum.

- Beneficiadas en Colombia: Más de 17.202 mujeres y niñas desde 2016.



- Talleres y programas: Se han realizado 525 talleres y programas.



- Referente global en equidad de género: La fundación busca convertirse en un referente global en equidad de género.



- She Is Global Forum: El evento insignia ha reunido a 1,500 speakers y 9,000 asistentes.



- Programa She Is Astronauta: Ha apoyado a 736 niñas y ha gestionado 21 becas completas de carreras universitarias para jóvenes vinculadas al programa. Además, ha gestionado 38 becas en innovación y emprendimientos para niñas en etapa escolar.



- She Is Esmeralda: Ha fortalecido habilidades de 16,416 mujeres en 32 departamentos del territorio nacional.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio