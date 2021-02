Enero fue un mes perdido para la reactivación, dicen comerciantes

Enero fue un mes perdido para la reactivación económica, y eso se refleja en la encuesta mensual del sector, explicó el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal.



(Gremios reciben el impacto por la crisis de sus afiliados).

Según la Bitácora, para un 64% de los comerciantes del país sus ventas fueron inferiores a las registradas en enero del año anterior. Un 19% afirmó que sus negocios fueron iguales.



Y apenas un 17% reportó aumento.



(Estudio de Fenalco sobre uso del efectivo genera polémica).



En medio de las dificultades, Fenalco cree que el comercio minorista tendrá signos de recuperación progresiva a lo largo del año siempre y cuando no se repitan estrictos cierres de ciudades.



Y destaca cómo la encuesta refleja que con el anuncio del inmediato comienzo del proceso de vacunación, el optimismo mejoró. En efecto, el 38% dijo que las cosas van a mejorar en el transcurso de los siguientes seis meses (22% en diciembre).



Para Cabal, las medidas restrictivas, que se aplicaron en el país pusieron freno a la recuperación que se venía registrando desde el mes de septiembre.



Los cierres decretados por alcaldías y gobernaciones generaron caídas en el comercio y sectores afines como restaurantes, hotelería y entretenimiento.



Llamó la atención en las dificultades que enfrentaron en el primer mes del 2021 los empresarios que venden calzado y útiles escolares.



Según detalla la Bitácora “Las ventas de las categorías de ropa y calzado no alcanzaron a presentar el 40% de lo facturado en enero del año anterior”.



Llama la atención en que, en particular la comercialización de calzado colegial, de acuerdo con los afiliados de este sector, fueron equivalentes a sólo un 5% de lo que se facturó hace un año.



Igualmente, el mercado de útiles se paralizó y los sectores de vehículos, talleres, repuestos y estaciones de servicio sufrieron de nuevo un fuerte golpe”.