'No podemos decir que el comercio no le da valor agregado a Colombia'

Archivo particular

Se dio inicio en Cartagena el Congreso Nacional de Comerciantes, Nexos 2022, de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). La instalación del evento estuvo a cargo de Carlos Gedeón Juan, presidente de la junta directiva nacional de Fenalco; Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco; y Alfonso Prada Gil, ministro del Interior.



(Vea: Riesgos de acabar contratos por prestación de servicios, según Fenalco).

En su intervención, Gedeón destacó los logros que ha tenido el gremio en los último años y la relevancia que ha tenido la federación en la construcción del tejido empresarial en el país. Asimismo, afirmó el compromiso que tienen desde Fenalco con la defensa de la democracia y con la generación de empleo.

“Lamentamos que el presidente Petro no puedo estar con nosotros, para el gremio su presencia es de mucha relevancia (..) Luego de la pandemia hay muchos problemas que hay que enfrentar, como la pobreza, la falta de empleo y la educación y en Fenalco venimos trabajando por generar más empleos y por seguir construyendo el tejido empresarial de Colombia”, agregó Gedeón en su intervención.

(Vea: Fenalco y Fedecámaras de Venezuela firmaron acuerdo de cooperación).

A su turno, Jaime Albero Cabal, presidente de Fenalco, no solo se refirió a los 77 años de historia que cumple el gremio por estos días, sino que también habló de la importancia que ha tenido el comercio en la generación de empleo, en el fortalecimiento de la economía, y el valor agregado que le ofrece a la economía colombiana.

“Lamentamos que el presidente no puedo participar en este congreso y es que parte de nuestra presentación se enfoca en propuestas para el Gobierno (..) Es importante hacer énfasis en la importancia del comercio y es que Colombia es un país de comerciantes, es una nación de pequeñas y medianas empresas. Actualmente, según cifras del Dane, de las 2'282.805 empresas que hay en Colombia, 1'258. 998 son empresas de comercio, lo significa más del 55,15 %. Asimismo, el comercio genera el 25,2 % del total del empleo: 5'586.000, lo que refleja que el comercio es el gran dinamizador de la economía colombiana; sin duda alguna no podemos decir que el comercio no le da valor agregado a Colombia”, señaló Cabal en su intervención.

(Vea: ‘La reforma golpea el ahorro, la inversión y el consumo’: Fenalco).

Frente a las propuestas, Cabal precisó que desde Fenalco buscan fortalecer el comercio desde la formalización, la generación del empleo para jóvenes y mujeres. Asimismo, fortalecer el desarrollo del comercio electrónico y de nuevos emprendimientos (con Fenalco Junior) , además de la sostenibilidad en los comercios (Biocomercio).

“Nuevamente el comercio se vuelve el sector que más empleo le brinda a las mujeres y a los jóvenes. Y para crecer el empleo necesitamos políticas públicas que estimulen la generación de empleo (regional, sectorial, jóvenes y mujeres) políticas de la formalización de fortalecimiento de la economía popular, no incrementando costos laborales y generando flexibilización en la contratación”, agregó Cabal.

(Vea: Comerciantes, preocupados por altos costos de importaciones y créditos).

PORTAFOLIO