Fenalco pide protección a empresas y puertos por vandalismo y bloqueos

Teniendo en cuenta las afectaciones que han sufrido algunas empresas y algunos puertos a causa de los bloqueos y el vandalismo que se han presentado durante el paro nacional, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) hizo un llamado al Gobierno para que se cuenten con garantías que los ayuden y los protejan.

Por medio de una carta dirigida al presidente Iván Duque, Cabal sugirió "explorar alternativas dentro del protocolo de manifestaciones pacíficas en el que se debería contemplar un capítulo de prevención, protección y reparación de terceros, de manera que no se suspendan los derechos colectivos y fundamentales con el pretexto del ejercicio del derecho a la protesta".



Además, aseguró que “los altísimos costos de bodegajes y multas en los puertos colombianos por no poder sacar las mercancías y los causados por las demoras en las devoluciones de contenedores que los empresarios están asumiendo con las compañías navieras, ajenas a esta problemática, han recrudecido gravemente el panorama en los últimos días. Ya que se calcula que los importadores y comerciantes han tenido que asumir entre 150 a 200 dólares diarios por mora por contenedor, más los bodegajes de la sociedad portuaria”, afectando así sus finanzas.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde Fenalco se considera como una opción a explorar que el dinero que las sociedades portuarias deben reconocer anualmente a la Nación por el uso de las zonas de muelles y bajamar, que ascienden a aproximadamente a unos 40 millones de dólares, se utilicen, previos estudios jurídicos del caso, para subsidiar estos extracostos en los que han tenido que incurrir los empresarios.



Por último, Cabal pidió que se dé agilidad en las mesas de negociación y a la ejecución de acciones encaminadas a detener las vías de hecho para restablecer la autoridad y el orden público en distintas zonas a lo largo y ancho del país.



