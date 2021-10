Fiducia Corficolombiana cumple 30 años de operación en Colombia

Archivo particular

Fiduciaria Corficolombiana, filial de Corficolombiana, cumple 30 años de operación en Colombia y como parte de su aniversario lanzó el Fondo de Capital Privado Inmobiliario Plus y el Producto Estrategia Patrimonial Plus.



Estas nuevas alternativas de inversión surgen para responder a las necesidades de los inversionistas en Colombia.

(Corficolombiana alista su emisión de bonos sociales).

Por un lado, el Fondo de Capital Privado Inmobiliario Plus será el primer fondo en el país que brindará acceso a un diversificado portafolio de vehículos intermedios de activos inmobiliarios ubicados principalmente en Estados Unidos, denominados en dólares y provenientes gestores de gran tamaño y reconocimiento a nivel mundial.

Por el otro, el Producto Estrategia Patrimonial Plus les permitirá a las familias tener una adecuada planeación patrimonial para cumplir sus objetivos de cara al futuro.

De acuerdo con Jaime Alberto Sierra Giraldo, Gerente General de Fiduciaria Corficolombiana, “a lo largo de estos 30 años de operación en el país, hemos tenido la oportunidad de aportar a la dinamización del sector financiero colombiano, así como de impulsar los objetivos de los inversionistas. Sin duda alguna, la trayectoria y el impacto que hemos alcanzado ha sido posible gracias a la experiencia, el entusiasmo y los años de preparación de nuestro equipo de trabajo, así como a la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros”.

Vale la pena destacar que, durante estos años, Fiduciaria Corficolombiana ha consolidado más de 832 negocios fiduciarios, $38.4 billones de Activos Bajo Administración (AuM) con crecimientos anuales promedio durante los últimos 10 años de 18.9%.

Así mismo, ha consolidado diferentes hitos dentro de los que se destaca:

• El mantenimiento de la calificación AAAF en riesgo crediticio para sus Fondos de Inversión Colectiva Valor Plus, Capital Plus y Confianza Plus, por parte de la calificadora Fitch Ratings Colombia S.A.

• El lanzamiento de un Fondo de Inversión Colectiva (FIC) Global, con énfasis en el mercado internacional, compuesto por activos que cumplen con los criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG).

• La promoción de negocios inéditos como las titularizaciones inmobiliarias, y los Fondos de Capital Privado (FCP) con subyacentes en Ventures Capital y en títulos de contenido económico.

• La evolución de los Fondos de Inversión Colectiva conforme a las tendencias del mercado.

• La gestión de ocho fondos compuestos por diferentes segmentos de clientes.

PORTAFOLIO