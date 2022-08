Los nuevos productos que lanzaría la Fiduciaria Corficolombiana

Jaime Sierra, presidente de la Fiduciria Corficolombiana, dice que el alza de las tasas de interés ha afectado los portafolios de los títulos de deuda pública (TES,) pero las rentabilidades de las diferentes opciones que tiene la entidad han registrado una buena valorización durante del primer semestre, pese a la volatilidad que han registrado los mercados y también reporta positivos resultados financieros en lo corrido del año.



Hace poco la Fiduciaria Corficolombiana recibió por parte de la firma calificadora Fitch Ratings, la afirmación de las calificaciones de Sensibilidad al Riesgo de Mercado y de Calidad Crediticia de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC) que administra.



Los fondos a los cuales Fitch afirmó la calificación fueron: FIC Abierto con Pacto de Permanencia Capital Plus – ‘S3/AAAf(col)’; FIC Abierto Confianza Plus – ‘S1/AAAf(col)’; FIC Abierto con Pacto de Permanencia Deuda Corporativa – ‘S3/AAAf(col)’; FIC Abierto Valor Plus – ‘S2/AAAf(col); y FIC Abierto Liquidez 1525 Plus – ‘S1/AAAf(col)’.



Según la calificadora, Fiduciaria Corficolombiana, que cuenta con calificación ‘Excelente(col)’ de Calidad de Administración de Inversiones, “tiene un proceso de toma de decisiones de inversión disciplinado y formal en cabeza del Comité de Inversión, que además tiene el soporte de personal calificado y sistemas adecuados”.



¿Cómo le fue a la fiduciaria en el primer semestre?



El resultado fue satisfactorio tenemos un exceso de utilidad equivalente a un 33% del presupuesto, siendo esta de $8.380 millones.



Además, para destacar tenemos en los primeros seis meses del año temas importantes logros como el ser reconocidos como una de las mejores compañías para trabajar, de acuerdo con la firma Great Place to Work y además ganamos los premios Prixtar, con las mejores rentabilidades en tres de nuestros fondos de inversión colectiva.



¿Cuánto portafolio de recursos bajo administración tienen?



Ese es otro hito que logramos durante el primer semestre del año, pues sobrepasamos los $50 billones de recursos bajo administración. Exactamente $50,3 billones. Somos de las fiduciarias más importantes del país en administración de recursos de terceros.



¿Qué han presentado en los últimos meses?



Pusimos a disposición de los clientes y la comunidad inversionista nuevos productos en el mercado para atender los diferentes segmentos como el primer fondo gestionado en forma directa por la Fiduciria se trata del Fondo Inmobiliario Plus, con subyacentes en activos inmobiliarios en el estado de la Florida, Estados Unidos.



Asimismo, creamos el nuevo fondo de inversión colectiva FIC Liquidez 1525 Plus, que invierte en cuentas de ahorros y títulos de corta duración para combatir las volatilidades que se han presentado en los últimos meses, tiene una alta liquidez y sus recursos son a la vista.



Tiene blindajes puesto que invierte en cuentas de ahorro el 60% y el resto en papeles de una corta duración y además una alta liquidez.



¿Cuántos recursos tiene y cómo están los rendimientos?



Tenemos en dicho fondo $480.000 millones, el cual tiene rentabilidades entre el 6 y 7% en forma casi que permanente. Estos son fondos donde se maneja la liquidez de las empresas diferente a los Fondos de inversión colectiva con tesis de inversión que buscan generar rentabilidades diferenciales en distintos plazos.



Lo que hacemos es buscar amortiguar los efectos que traen las volatilidades de los mercados.



¿Cuál ha sido el efecto del alza de las tasas?



Este hecho ha afectado a todo el mercado y las fiduciarias no somos la excepción se han desvalorizado los títulos de portafolio donde tenemos colocados los recursos lo cual se ha dado tanto en la deuda pública como en la deuda privada. De todas maneras en los distintos plazos de inversión nuestras rentabilidades han estado en terreno positivo.

Además, no es oculto para nadie que los fondos atienden diferentes necesidades de los inversionistas.



¿Cuántos recursos manejan los fondos?



Los fondos tienen un promedio de $3,4 billones.



¿Cómo les afecta la inflación?



Nos impacta en las inversiones de portafolio y especialmente en los papeles indexados al IPC, pero en nuestro caso son bastante bajas dichas exposiciones.



¿Qué inversión tiene resultados para destacar?



En los segmentos de banca privada hay buen comportamiento, con cerca de $530.000 millones.



Otra cosa es lo que tiene ver con la generación de productos no afectados por las volatilidades como el inmobiliario o acciones en dólares. La fiducia estructurada crece 16% en el semestre. Trabajamos con el sector empresarial con fiducia de infraestructura que da buenos resultados en el largo plazo. Asimismo, nuestro fondo sostenible global ha doblado el número de adherentes y esto tiene que ver con que está inmerso en criterios de sostenibilidad lo cual es un elemento decisor hoy en los clientes cuando colocan sus recursos.



¿Qué nuevos productos tienen planeado lanzar?



En este momento tenemos ocho fondos de inversión colectiva. Lanzaremos uno de capital privado con una tesis de inversión interesante para todo tipo de inversionista fundamentado en criterios sostenibles y el segundo será un fondo de deuda.



¿Qué esperan del nuevo gobierno?



Esperamos tranquilidad en los negocios fiduciarios. Nosotros en negocios nuevos de fiducia estructurada crecimos de una manera importante.



Los sectores privado y público ven en la Fiducia un vehículo idóneo para articular los diferentes proyectos que generen desarrollo y se siga construyendo un adecuado tejido empresarial.



¿Cómo ve el futuro de la infraestructura?



Somos fuertes en infraestructura por la vocación de la matriz (Corficolombiana) y también estamos en transporte masivo, con buenos proyectos desde hace unos años, convenios con Findeter e Invías para nuevos corredores, principales, secundarias y terciarias.

PORTAFOLIO