Finsocial hará una emisión de bonos de género por $100.000 millones

La ‘fintech’ Finsocial realizará una emisión de bonos sociales con enfoque de género por $100.000 millones en el segundo mercado y que será respaldada en un 70% por el Gobierno Nacional a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG).



El segundo mercado tiene requisitos y costos para emitir valores menores que en el principal y es destinado para las pymes, en donde la negociación de los títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores sólo puede ser realizada por los inversionistas profesionales.



La estructuración de la operación le correspondió a la Banca de Inversión Bancolombia (BIB).



Dado que los recursos se utilizarán única y exclusivamente en irrigación de crédito a mujeres de estratos bajos, con el propósito que puedan invertir en vivienda, educación y emprendimiento, los bonos a ser emitidos por Finsocial en esta operación, son bonos sociales.



Para la compañía, la operación será de alto impacto no sólo en materia de inclusión financiera, sino también en términos de reducción de las desigualdades sociales y las brechas de género en Colombia.



Según KPMG, la operación cumple con todos los requerimientos establecidos en los Social Bond Principles (SBP) publicados por la International Market Capital Association (ICMA).



En su reporte, Fitch destacó no sólo la elevada calidad crediticia del FNG en su calidad de garante, sino también la reciente calificación de A+(col) de largo plazo con Perspectiva Estable que le otorgó hace unos meses a Finsocial en virtud de su modelo de negocio, su crecimiento a doble dígito en los últimos años, los anillos de seguridad y el modelo de provisiones interno de la compañía, con lo que se mitiga significativamente el riesgo de crédito, su bajo indicador de cartera vencida, sus adecuados indicadores de rentabilidad y apalancamiento y la apropiada diversificación de su estructura de fondeo.



Santiago Botero Jaramillo, CEO de Finsocial, agradeció al Gobierno Nacional por el diseño e implementación de políticas como ésta del FNG, y añadió que “la calificación nos llena de orgullo y alegría, pues es un gran espaldarazo a Finsocial, al gran equipo de trabajo que viene trabajando en la operación desde hace casi un año y, sobre todo, a eso que nos mueve cada día, es decir, a nuestra íntima convicción según la cual darle crédito a los pobres, a los excluidos y a quienes necesitan una segunda oportunidad, en este caso a mujeres de escasos recursos, es el más social de los fines. No en vano esta compañía se llama Finsocial”.