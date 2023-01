Finsocial originó créditos por $363.000 millones en 2022

La compañía originadora de créditos Finsocial dijo que al cierre del 2022 en su décimo aniversario de operación, consolidó más de 36.000 clientes y 29 sucursales a nivel nacional, y pasó de $4.714 millones a más de $363.000 millones en originación, un incremento exponencial desde que inició su operación.

La firma alcanzó el primer lugar en el listado Los Mejores Lugares para Trabajar 2022, de Great Place to Work Colombia, en la categoría entre 301 y 1.500 colaboradores.

El año pasado también logró ingresar a la lista Best Workplaces in Latin America 2022 y además consiguió el segundo mejor lugar para trabajar de las mujeres del país.



La planta laboral de Finsocial está compuesta en un 65% por mujeres, que desempeñan el 55% de los cargos de alta gerencia. De otra parte, Finsocial recibió en octubre pasado la certificación Carbono Neutro de Bureau Veritas, convirtiéndose en la primera fintech de Latinoamérica en obtener este sello que la acredita como una compañía sostenible.



El año pasado la firma calificadora de riesgo Fitch Ratings reafirmó sus calificaciones nacionales de largo y corto plazo en ‘A+(col)’ y ‘F1(col)’.



“Durante el 2022 alcanzamos logros para nuestra organización que nos permiten continuar impulsando desarrollo para el país a través de esta gran familia llamada Finsocial. Hoy queremos que más empresas se sumen a transformar el mundo a través de compañías que generen valor, impacten en su entorno de forma positiva y brinden oportunidades de crecimiento para sus clientes, colaboradores y las comunidades”, dijo Santiago Botero, CEO y fundador de Finsocial.

