‘Con la reforma van a surgir nuevas oportunidades’: Flevo

Como medida para reducir las brechas en la educación superior, en especial el acceso, la fintech colombiana Flevo viene trabajando en alianza con universidades para apoyar financieramente con créditos a los estudiantes.



(Vea: Gobierno presenta primeras versiones para reformar sistema educativo).



Matias Cohen, cofundador y CEO de la compañía, explicó que junto con sus tres socios y cofundadores argentinos, actualmente acompañan a más de 2.500 personas en sus estudios, que implican más de $10.000 millones financiados en Colombia.



¿Cómo se consolida Flevo en Colombia?



Somos una fintech especializada en financiar personas para acceder a la educación superior. Hacemos alianzas con instituciones educativas, como academias, universidades, para alentar el acceso y fomentar la inclusión e igualar oportunidades.



El 65% de las personas que estudian en una universidad lo hacen en el sector privado y afrontan gastos, empezando por el de matrícula y para redondear la situación colombiana, el sistema tradicional solo está dispuesto a financiar a 3 de cada 10 que solicitan un financiamiento. Nosotros tenemos indicadores de que estamos arriba del 70%.



¿Cómo se comporta el mercado colombiano?



Para nosotros está arriba del 95%. Nuestro objetivo es poder seguir apoyando a todas las personas para que puedan formarse en su carrera profesional, alcanzando mejores trabajos, calidad de vida y salarios.



(Vea: Cada año se dejan de usar 223.000 cupos en la educación superior).



¿Con qué universidades tienen alianza?



Trabajamos con Los Andes, la EAN, la Javeriana. También tenemos aliados en lo que es la educación para el trabajo y el desarrollo humano con programas técnicos y laborales, en academias de idiomas y programación.



¿Cómo se financian?



Hoy algunos de los fondos que nos acompañan son 17 Sigma, Magma Partners, Potencia Ventures, New Ventures Capital y Angel Investors, que son especialistas en la industria en EE. UU. y en Europa.



¿Cuál es su balance?



Actualmente acompañamos a más de 2.500 personas en sus estudios, que implican más de $10.000 millones financiados. Planeamos financiar para el año que viene a más de 20.000 personas.



(Vea: Becas de posgrado a las que puede aplicar en el segundo semestre).



¿Tienen planes en la educación básica?



Hoy nuestro foco principal es la educación superior. Son diferentes tipos de uso. Decidimos enfocarnos ahí, porque justamente también es uno de los puntos en donde más se ve el impacto de la inversión en la transición laboral.



¿Están en otros países de la región?



Flevo en principio se desarrolló en Chile, pero rápidamente llegamos al mercado colombiano. Sí seguimos. En Chile continúa, queremos consolidarnos en Colombia.



¿Les afectaría en algo la reforma a la educación?

​

En general tratamos de mantenernos al margen. Siempre existen oportunidades de trabajo más allá de los cambios que vayan surgiendo desde lo legal. Sé que la reforma incluye algunos cambios, por ejemplo, en el Icetex. Eso va a cambiar un poco el paradigma de juego y van a surgir nuevas oportunidades. Nos tenemos que adaptar para poder seguir participando en este ecosistema.



¿El canal para pedir los créditos es virtual?

​

Trabajamos 100% digital. Priorizamos la experiencia, tanto para el estudiante como para la institución. Esto permite que el otorgamiento sea en menos de dos minutos, que el estudiante no tenga que acercarse a ningún lado y que la institución pueda tener una respuesta más rápida sobre si su estudiante se va a matricular o no.



(Vea: Todos los estratos serían beneficiarios de la matricula cero).



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio