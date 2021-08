Firma prestamista que opera en Colombia y México se declara en quiebra

El prestamista en línea de deducción de nominas en Colombia Alpha Latam Management se acogió a protección ante quiebra después de que una filial en México revelara errores contables relacionados con pérdidas crediticias y posiciones en derivados.



La compañía incluyo activos de hasta US$500 millones y deudas de hasta US$1.000 millones en una solicitud para acogerse al Capitulo 11 presentada el domingo en Wilmington, Delaware.



Las operaciones de la empresa en México, donde comenzó el negocio en 2011, no se declararon en quiebra.



Alpha planea solicitar un crédito por US$45 millones a un grupo de tenedores de bonos ad hoc para financiar su caso de quiebra y ayudar a respaldar las operaciones. El propuesto crédito, que debe ser aprobado por el juez que supervisa la reorganización, exige que Alpha realice una subasta por la cartera crediticia colombiana dentro de 90 días, según los registros judiciales.



La empresa se especializa en otorgar prestamos a empleados gubernamentales, jubilados y otros trabajadores con ingresos estables en México y Colombia. Los pagos se deducen automáticamente del salario del prestatario.



En Colombia, la compañía tiene alrededor de 36.800 prestamos pendientes con un monto de capital total de US$174,4 millones. Por lo general, esos prestamos los solicitan prestatarios que ganan entre US$181 y US$2.500 al mes y tienen una tasa de interés de mas de 24%, según los registros judiciales.



Recién el año pasado, los fundadores de AlphaCredit presumían ante los inversionistas ser los mejores en el mercado en términos de prestamos de nomina. En abril, Alpha Holding, en México, sacó estados financieros después de revelar un error contable de US$200 millones y anunció que necesitaba corregir errores relacionados con sus posiciones en derivados, perdidas crediticias y otros asuntos.



Esto llevó a los acreedores a declarar a la empresa en default por no presentar informes financieros precisos y, en ultima instancia, impidieron que Alpha pudiera recaudar dinero para sus operaciones crediticias, según los registros judiciales.



La empresa no tuvo éxito en su intento por negociar aplazamientos y exenciones. En mayo, la empresa contrato a Rothschild como banquero de inversión para una posible reestructuración, incluida la venta de la cartera de prestamos de la empresa en

Colombia



Bloomberg