Riopaila Castilla prevé mejora en la productividad

Las empresas agroindustriales vienen potenciando su dinámica en el sector a pesar de la volatilidad climática por cuenta del fenómeno de El Niño y La Niña.



Tal es el caso del grupo Riopaila Castilla, que solo el año pasado tuvo ventas por $1,6 billones. Así lo confirmó su gerente de asuntos corporativos, Guillermo Carvajal, quien además resaltó que este 2024 será un año retador.



¿Qué dinámicas vieron en 2023?

Venimos de un año con dificultades muy grandes en cuanto a la productividad de la caña. Como este es un cultivo anual, desde 2021-2022 veníamos con lluvias continuas y eso hacía que las labores no se pudieran hacer. Eso tiene unos impactos en la productividad de la caña.



En el año 2023 tuvimos un primer semestre de rezago en esa materia, pero pudimos hacer todas esas labores que se necesitaban. Esperamos que en este año podamos volver a tener un repunte. A pesar de esa dificultad, logramos sortear esa caída en productividad vía eficiencia, innovaciones, inversiones para que lográramos terminar un año con unos resultados económicos positivos.





¿Cómo les fue en ventas?

Tuvimos ventas por encima de $1,6 billones, y vamos a concluir con una venta por Ebitda de $330.000 millones.



¿Cómo va la producción de energía y bioetanol?

En energía, que producimos en una economía circular, abastecemos el 100% de nuestra operación. No demandamos energía externa y adicional abastecemos energía para un poco más de 150.000 hogares en Colombia.

Eso equivale a una producción de cerca de 51 megavatios hora.

Y en etanol, somos la segunda empresa con mayor capacidad de producción, después de Bioenergy. Relacionado a la caña, esos 400.000 litros que producimos, hoy en día son el combustible renovable que oxigena un poco más de 450.000 vehículos en el país.



¿Cómo ha afectado la inseguridad en la región?

Ha habido dos contrastes. En el norte del Cauca se ha venido trabajando de la mano con comunidades indígenas, afro y campesinos, avanzando bastante bien en ese campo. Sin embargo, en estos territorios hoy en día hay otro tipo de grupos que hacen que la situación de seguridad se vuelva más complicada y que están haciendo que las operaciones se vuelvan cada vez más complejas.



En algunas zonas, estamos reevaluando esquemas de operación y pidiendo cada vez más a la fuerza pública presencia y apoyo, para poder operar.

No somos un actor aislado, somos parte de este territorio durante más de 105 años. Creemos que necesitamos trabajar de la mano con autoridades y comunidades.



¿Cómo está la participación de sus líneas de negocio?

Hoy en día, el azúcar sigue siendo el 70% de nuestra línea de negocio. Hay una segunda línea que está tomando mucha fuerza, que es el negocio de las mieles. En paralelo tenemos la venta de energía junto con el aceite de palma que tenemos. Contamos con una operación en el Vichada con más de 2.000 hectáreas en palma y el aceite de palma también se volvió una fuente de ingreso importante para la compañía, junto con el etanol y los alcoholes.



¿Y las exportaciones?

En exportación hemos crecido. El azúcar es un commodity que a nivel mundial en la población está creciendo. Hemos ido aumentando nuestra participación, exportamos a más de 42 países y las ventas internacionales crecieron por encima del 20%. Nos hemos logrado mantener sobre todo en algo que nosotros denominamos que son mercados de valor agregado.

Se vienen las regulaciones de la UE, ¿ya se prepararon?

Venimos trabajando y preparándonos de tiempo atrás en metas que tienen que ver específicamente con esa agenda. Arrancamos en el 2022 una ruta que le llamamos ‘La Ruta Carbono Neutro’ a 2030 para asegurar esa neutralidad de carbono en este año.



Teníamos una meta en el 2025 de llegar con un 30% de disminución de nuestras emisiones, terminamos este año con un 28% de reducción, hemos ido acoplando y haciendo ajustes en ese campo.

Hemos terminado nuestra operación con cero residuos, reutilizando, hasta la última fibra de bagazo que va o para producción de energía o de papel, los cuales comercializamos.



Desarrollamos una agenda ESG o ASG para poner en concordancia de todo ese marco global, no solamente el europeo. Eso hoy nos permite estar llegando con los estándares y con certificaciones a las cuales nos sometemos.



¿Qué expectativas tienen para este 2024?

Vamos a tener un primer semestre de mejoría en cuanto a la productividad en la caña, pero todavía no con la esperada. Ese ideal lo vamos a empezar a ver a partir del segundo semestre. Esperamos que tanto los precios del azúcar como el dólar nos acompañen para poder lograr unos resultados superiores a los de 2023.



Ojalá llagáramos a tener una TRM más competitiva, que debería estar por encima de los $4.000 y que nos ayude en ese balance frente a la dinámica de precios del azúcar a nivel internacional.



¿Qué esperan con El Niño?

Hemos venido haciendo un paquete de inversiones muy grandes en temas de sistemas de riego digitales y agricultura de precisión, haciendo un uso eficiente e inteligente del recurso hídrico.

Venimos trabajando hace más de 30 años con más de 6 asociaciones de usuarios de los ríos de la mano con otra iniciativa que apoyamos que se llama el ‘Fondo Agua para la Vida’.



Hacemos labores de conservación y siembra de árboles donde nosotros directamente con Riopaila Castilla sembramos más de 11.000 árboles por año.



Pero también estamos haciendo en fábrica y en campo el uso eficiente del recurso hídrico. Nosotros terminamos el año pasado con un 43% menos de utilización del recurso hídrico, y en fábrica haciendo una reutilización de más del 97% del agua que utilizamos en fábrica.



Todo esto lo hacemos buscando tener el menor consumo posible y preparando la organización para estos fenómenos.



