Firmas de patinetas pagarían por usar el espacio público

Con la llegada de la empresa prestadora de patinetas eléctricas Lime a Bogotá, y la expansión de Grin dentro de la capital, se abrió una vez más el debate sobre cómo regular estas operaciones en el país.



En el caso de Bogotá, la circular número seis del 12 de diciembre de 2018, que fue emitida con carácter temporal, señala que las scooters no pueden ser parqueadas en el espacio público, por lo que hasta ahora, las empresas se han apoyado en hacer alianzas con establecimientos comerciales que les permitan dejar las patinetas estacionadas frente a sus negocios.



(Movo, la aplicación de patinetas eléctricas de Cabify).

Sin embargo, de acuerdo con la nueva resolución que sería publicada esta semana, la Secretaría de Movilidad de la capital habilitará zonas exclusivas para “la ejecución de la actividad de alquiler, préstamo o uso de compartido de patinetas”,- dice el borrador de resolución-, así como lugares para el cargue y descargue de este medio de transporte.



Lo anterior, sin lugar a dudas, representa un avance en la regulación de esa actividad en el país, pero también una clara restricción para la circulación de las scooters, teniendo en cuenta que en las ciudades del mundo donde más se usa esta alternativa de transporte, como por ejemplo Los Ángeles (EE. UU.) y París (Francia), la normativa es más flexible.



Al respecto, el ‘gremio’ de los prestadores de patinetas eléctricas en Bogotá se han mostrado inconformes y el pasado 22 de abril enviaron una carta a la Secretaría de Movilidad de Bogotá en la que señalaron:



“Vemos con preocupación algunas de las determinaciones propuestas por la entidad, en especial porque no tienen en cuenta los principios rectores de la operación dockless o sin anclaje, que hace parte del núcleo del modelo de alquiler de patinetas, no solo en Bogotá, sino en todo el mundo”, dice la carta.



En concreto, Lime, Grin, Jump, Muvo y otras firmas argumentan que si el objetivo es promover el transporte limpio en la capital y, por consiguiente, descongestionar la ciudad, las patinetas deben ser fáciles de ubicar, desbloquear, alquilar y usar.



(Cosmic go, una alternativa de movilidad 'verde').



“Lo ideal, desde nuestro punto de vista, es que los usuarios pudieran dejar las scooters al frente de su casa si quisieran, controlando claramente que eso no interfiera de manera indebida con la circulación en el espacio público. Pero en este punto es importante aclarar que como empresas estamos en la capacidad de ayudar a mantener ese orden. En nuestro caso, por ejemplo, siempre hay una persona monitoreando dónde están las patinetas y de esa forma podemos recuperarlas en caso de que estén en un lugar en el que no deban. Incluso, es posible que personas no usuarias de la aplicación se comuniquen con nosotros cuando eso suceda”, señaló Enrique Cuéllar, gerente de Lime para Colombia.



LO QUE EMPEZARÍAN A PAGAR



Lo más novedoso que trae la resolución es que las empresas prestadoras de patinetas de uso compartido empezarían a pagarle a la ciudad por el uso del espacio público, basándose en una fórmula en la que se tendría en cuenta la cantidad de maquinas en uso y la zona, entre otras variables que estarían evaluándose.



“La retribución a la ciudad nos parece positiva, entre otras cosas porque ese es uno de los puntos que más nos critican como empresa. Nosotros sabemos que nuestros objetivos están alineados con los de las ciudades, todos queremos recuperar espacio público y qué mejor manera de lograrlo que reemplazando viajes en carro” concluyó.



CIEN MIL UNIDADES EN BOGOTÁ



De acuerdo con Enrique Cuéllar, presidente de Lime en Colombia, el 30% de los usuarios de la aplicación han reemplazado el uso de carro particular o taxi por los viajes en patinetas compartidas.



De esa manera, calculan que de poner en funcionamiento 100.000 patinetas en Bogotá, podrían evitarse 300.000 viajes en carro al día en la ciudad.



“Esa es nuestra visión, pero queremos que las autoridades dimensionen el potencial que esto tiene. Un ejemplo es Estados Unidos. En el 2018 se hicieron 38 millones de viajes con patinetas de uso compartido sin estación y 36 millones en bicicletas con estaciones, que es una actividad que lleva 15 años consolidándose, y nosotros llevamos un año y medio”, explicó Cuéllar.



Esta plataforma actualmente opera en 150 ciudades de 15 países y se estima que cada scooter se usa alrededor de diez veces al día.



En Colombia, las patinetas de Lime comenzaron a rodar en marzo en la ciudad de Cali, y en Bogotá hoy cumplen cinco días de operación. Hasta ahora esta empresa solamente opera en la zona norte de la capital con 35 estaciones que planean expandir a 300 en menos de un mes. La flota inicial es de 200 patinetas. Afirman que ya concluyeron unos 3.000 viajes.



“Nosotros tenemos la clara intención de llegar a otras zonas, pero eso lo definiremos en cuanto tengamos las reglas de juego claras”, manifestó Cuéllar.