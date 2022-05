Firmas que van incluso más allá

Compiten no solo para ser las mejores del mundo, sino también las mejores para el mundo. Son las empresas que la organización B Lab escoge cada año en todo el planeta para integrar la lista de los premios Best for the World, no solo por haber sido clasificadas dentro del Movimiento B, sino porque tienen un desempeño superior al contribuir al bienestar económico y social de las comunidades en las que operan.

(Colombia es el que tiene más empresas BIC de América Latina).

La edición 2021 de ese galardón incluye a 15 compañías colombianas que demuestran que operar con ese objetivo es una estrategia ganadora. Estas son las empresas B nacionales incluidas en Best for the World:

CATEGORÍA COMUNIDAD

A través de sus prácticas y políticas ejemplares dirigidas al impacto en la comunidad, estas empresas están construyendo una prosperidad compartida y sostenible para todos.

Frutos de los Andes (Fruandes) / Puntaje 54,

Los sabores únicos de sus productos son resultado de un viaje igualmente único que comienza en la Colombia rural, donde los agricultores de Fruandes viven.

CATEGORÍA CLIENTES

Establecen un alto estándar al ofrecer productos o servicios que respaldan el bien común y a menudo centrándose en poblaciones desatendidas. Agregan valor a sus clientes al brindar servicios críticos como educación, atención médica y administración financiera.

Millete / Puntaje 45,3



Es una ‘fintech’ colombiana que ofrece soluciones crediticias a millones de trabajadores en Colombia que devengan desde un salario mínimo legal mensual vigente. Presta servicios financieros a través de la tecnología de una manera eficiente, ágil y confiable, con tasas muy competitivas en el mercado.

Portafolio Verde / Puntaje 50,4

Es una firma de consultoría dedicada a diseñar, desarrollar e implementar soluciones y estrategias innovadoras para el desarrollo sostenible. Cuenta con un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 V2008.

Sempli / Puntaje 47,4

Ofrece soluciones financieras que se ajustan a la dinámica del ciclo operativo de sus clientes y la capacidad de generación de efectivo.

Suncolombia / Puntaje 56,4

Busca hacer de la energía una herramienta de transformación social y económica. Desde sus inicios, ha buscado diseñar proyectos y productos que impacten directamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

(Colombia, con el 30 % de empresas BIC del mundo).

CATEGORÍA MEDIO AMBIENTE

Estas empresas están liderando el camino hacia un planeta más sostenible y regenerativo al priorizar su impacto en el aire, el clima, el agua, la Tierra y la biodiversidad en sus prácticas comerciales.

Biogar / Puntaje 44,2

Ofrece los más altos estándares de calidad en limpieza con respecto a la ecología. Más del 99% de sus ingredientes se derivan de plantas y minerales y más del 99% se biodegradan en agua en 28 días o menos.

R+B Diseño Experimental

Desde el 2005 persigue la excelencia en el diseño arquitectónico, buscando disminuir su huella ambiental en todos sus proyectos y edificaciones y cuidando los detalles en el diseño, con un compromiso con la calidad y el confort de sus clientes.

Eco Poop / Puntaje 43,8

Es una empresa que se encarga de recolectar e inactivar los patógenos contenidos en los excrementos de las mascotas, para mejorar la salud, supervivencia y bienestar de la población a la vez que se contribuye al cuidado del medio ambiente. Para ello instala un sistema de almacenamiento, recolección, inactivación y devolución de los excrementos a la naturaleza, sin contaminación.

HG Ingeniería y Construcciones / Puntaje 55,4

Empresa dedicada al diseño y ejecución de proyectos de infraestructura de energía eléctrica, civil y renovable. Garantiza la satisfacción de sus clientes con personal calificado, fomentando el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad.

Hybrytec Solar/ Puntaje 43,8

Facilita el acceso a la energía solar a todos los niveles. Gracias a su claro propósito y equipo especializado de más de 40 colaboradores en tres regiones de Colombia, ha abierto las puertas a nuevas energías, con resultados positivos y transformadores.

(En Colombia ya hay 733 empresas reconocidas como BIC, según MinCIT).

CATEGORÍA GOBIERNO CORPORATIVO

Estas empresas han logrado una puntuación máxima en misión general, ética, responsabilidad y transparencia. Sus mejores prácticas se centran en cómo involucran a los empleados, a los miembros de la junta y a la comunidad para lograr su misión.

Goodfellas / Puntaje 20,6

Es la primera agencia de publicidad en Colombia certificada como Sociedad BIC y Empresa B debido a que ha implementado prácticas sostenibles y un modelo de negocio de impacto. También incentiva el teletrabajo, presta servicios pro-bono a ONG’s y les ayuda a las empresas a ser más sostenibles y recorrer el camino B.

CATEGORÍA TRABAJADORES

Sus mejores prácticas en aspectos del entorno laboral como compensación, beneficios, capacitación y oportunidades de propiedad, así como la evaluación de la comunicación laboral, la flexibilidad laboral y las prácticas de salud y seguridad de los trabajadores, no solo contribuyen a mejorar las condiciones de sus empleados, sino que también marcan el ritmo y establecen un ejemplo a seguir.

Núcleo Ambiental / Puntaje 37,3

Busca metodologías adecuadas para abrazar la sustentabilidad en toda la cadena de suministro. Trabaja para mejorar los procesos teniendo en cuenta a las personas, los costos y el medio ambiente.

Caravela Coffee / Puntaje 50,7

Es una exportadora colombiana de cafés especiales. Se distingue de otros compradores de este grano en que es transparente en costos y precios, y mantiene una relación directa y de largo plazo con 2.100 pequeños productores.

PORTAFOLIO