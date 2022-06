Fitch afirmó calificaciones de fondos de Fiduciaria Corficolombiana

La Fiduciaria Corficolombiana recibió, por parte de Fitch Ratings, la afirmación de las calificaciones de Sensibilidad al Riesgo de Mercado y de Calidad Crediticia de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC) que administra.



Los fondos a los cuales Fitch afirmó la calificación fueron: FIC Abierto con Pacto de Permanencia Capital Plus – ‘S3/AAAf(col)’; FIC Abierto Confianza Plus – ‘S1/AAAf(col)’; FIC Abierto con Pacto de Permanencia Deuda Corporativa – ‘S3/AAAf(col)’; FIC Abierto Valor Plus – ‘S2/AAAf(col); y FIC Abierto Liquidez 1525 Plus – S1/AAAf(col)’.

Según la calificadora, Corficolombiana, que cuenta con calificación Excelente (col) de Calidad de Administración de Inversiones, “tiene un proceso de toma de decisiones de inversión disciplinado y formal en cabeza del Comité de Inversión, que además tiene el soporte de personal calificado y sistemas adecuados”.

De la misma forma, Fitch Ratigs destaca la administración de riesgos, que considera robusta e independiente, siguiendo políticas profundas y documentadas.

“La calificación incorpora el soporte por parte de la Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), evidenciado en la Unidad de Servicios Compartidos y el Modelo Comercial Integrado”, agrega la calificadora.

