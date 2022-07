FletX, una opción para solucionar problemas de logística en transporte

Archivo particular

Cada vez más el sector de 'e-commerce' encuentra maneras de innovar y facilitarle el proceso de compra a muchos clientes. Es así como en medio de este proceso diferentes actores logísticos han encontrado un espacio en esta cadena de servicio, aportando un valor agregado desde sus empresas.



Una compañía que se abre paso en esta cadena es FletX, empresa que ayuda a solucionar problemas de logística y que además conecta a diferentes actores.



En entrevista, Andrés Vélez, CEO de FletX, contó los pormenores del negocio que cada vez toma relevancia en el sector.



¿Cómo funciona la plataforma digital?



La plataforma se construye con base en una experiencia de 42 años en el sector del transporte, un entendimiento muy profundo de cómo opera el negocio, en cabeza de cada uno de los agentes que hacen parte de la operación, ellos son: conductores, propietario del vehículo, el generador de carga y la empresa de transporte.



Esta plataforma, entendiendo la operatividad y los dolores de cada una de las partes, genera una interfaz única para cada uno de ellos, lo cual les permite operar de manera independiente y ágil, lo que reduce, notablemente, los dolores de cabeza que se producen día a día en la operación normal de cualquier otra empresa, como lo son la pérdida de información, de productividad y de tiempo.



¿Cómo es la afiliación de un conductor independiente?



La afiliación del conductor se hace, básicamente, en sitio. Hacemos un proceso de on boarding donde le explicamos las ventajas de trabajar en un esquema como el de FletX, mientras lo asistimos en los pasos de registro de la aplicación que posteriormente nos permite empezar la relación con él.



De igual manera le prestamos asesoría a través de un contact center que lo asiste de manera permanente, apoyándolo y dándole todo el soporte técnico y de registro necesario.



Para poder trabajar con nosotros, cada conductor debe tener toda la documentación en vigencia y así, nosotros, podemos tener control de todo lo que requerimos para poder cumplir con las normas y estar al día en todos los procesos que requerimos para actuar como empresa de transporte.

¿Desde su entrada al mercado, y con la pandemia cómo cerraron el año?



Desde luego que la pandemia supuso un reto para nosotros, estábamos en pleno plan de expansión cuando entró, sin embargo, el modelo digital nos permitió seguir operando con conductores, muchas veces, sin hacerlos ir a ninguna oficina de despacho, sin hacerlos entregar documentos físicos y, ni siquiera, tener que entregarles cheques para que recibieran sus anticipos como sucede con la operación normal de ellos.



Nuestro flujo está completamente digitalizado. El conductor en su plataforma accede, en tiempo real, a todas las ofertas que hay cerca de su ubicación para que cuando se postule y se le conceda un servicio, tenga toda la documentación digitalizada (orden de carga, manifiesto, etc.,) incluido un medio de anticipo que se le genera a través de una tarjeta débito que cada uno de ellos tienen con nosotros.



¿Cuánto esperan crecer este año?



Estamos en una dinámica de crecimiento doble dígito, mes contra mes, en cada una de nuestras líneas de negocio. Viene una etapa de expansión muy interesante en términos del proyecto y estamos trabajando muy de cerca con el conductor, que es nuestra razón de ser, pues consideramos que es el eslabón más débil en la cadena de producción.



En ese sentido, nuestro objetivo es estrechar los lazos con ellos, volverlos autónomos sin dependencias con oficinas de despacho o despachadores y que accedan, con base en la información a una toma de decisiones mucho más ágil, recibiendo desde nosotros un apoyo adicional a través de nuestro esquema de atención, buscando un mayor redondeo operativo.



¿Tienen planes de expansión a otros países?



Tenemos una plataforma muy versátil y, con base en ella, tenemos grandes planes de expansión.



Hay una necesidad grande de sector por digitalizar la operación del transporte de carga terrestre, interconectando a todos los agentes principales que intervienen, algo que no solo sucede en Colombia sino en varios países del mundo y de América, incluyendo Estados Unidos, por lo que consideramos que allí hay una buena oportunidad.



En este momento estamos iniciando operaciones en Estados Unidos y próximamente lo haremos en México, sin embargo, no dejamos de lado a Colombia, donde tenemos un plan de crecimiento muy importante y con diferentes esquemas para aplicar, buscando más eficiencia en la operación con terceros.



¿Esperan implementar nuevos productos?



Definitivamente sí. FletX es el primer ecosistema digital de transporte de carga verdaderamente integrativo y más allá de ser una empresa de transporte con licencia y resolución del Ministerio para operar, en cumplimiento de la norma, nuestro andamiaje digital genera mucha información que es aplicable a negocios que se desprenden de nuestro ‘core’ que es el transporte.



En esa línea, lo que viene es muy interesante, pues nos permite ampliar la oferta, llegando a todas las actividades. Por eso tenemos proyectos importantes productos y servicios como los insumos para los vehículos y conductores afiliados.

