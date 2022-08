Ford recortará 3.000 puestos para impulsar carros eléctricos

Ford Motor Co. anunció que recortará 3.000 puestos de trabajo esta semana en una medida que busca aumentar las ganancias, al tiempo que busca financiar su impulso de US$50.000 millones en vehículos eléctricos.



(Lea: Contento, la empresa que prioriza la felicidad del personal).

Los recortes se producirán principalmente en Estados Unidos, sin embargo, también se eliminarán algunos puestos en Canadá e India, dijo un vocero de la empresa. El total incluye 2.000 trabajadores asalariados y 1.000 empleados por contrato.



La mayoría de los despidos se realizarán en las operaciones de Ford que fabrican vehículos tradicionales con motor de combustión interna, que el director ejecutivo, Jim Farley, ha dicho que quiere convertir en "el motor de ganancia y efectivo para toda la empresa".



Para fines de 2026, Ford planea construir anualmente 2 millones vehículos eléctricos, frente a los menos de 64.000 que produjo el año pasado, a medida que intenta alcanzar el nivel de producción de Tesla Inc. Para financiar sus ambiciones, Farley ha dicho que buscará hacer más dinero con los vehículos tradicionales a gasolina, como el vehículo utilitario deportivo Bronco.



En repetidas ocasiones el director ejecutivo ha dicho que la compañía cuenta con demasiados trabajadores. "Construir este futuro requiere cambiar y remodelar prácticamente todos los aspectos de la forma en que hemos operado durante más de un siglo", escribieron Farley y el presidente ejecutivo Bill Ford este lunes en un memorando a los empleados.



(Siga leyendo: Coca-Cola y otras empresas acusadas de no frenar crisis del plástico).



"Este es un momento difícil y emotivo. Las personas que se van de la empresa esta semana son amigos y compañeros de trabajo y queremos agradecerles todo lo que han aportado". Un portavoz no descartó más recortes de empleos. Bloomberg informó anteriormente que Ford está considerando recortar hasta 8.000 puestos de trabajo.



BLOOMBERG