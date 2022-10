¿Formalización de las empresas? Por qué sí y por qué no

Colombia se destaca en la región por tener buenas condiciones para emprender y en últimas se conoce como uno de los países más emprendedores. Lo cual es bastante positivo en cuanto a temas de empleabilidad, poder adquisitivo y reactivación económica, sin embargo, la informalidad de las nuevas empresas en el país representa una amenaza para el establecimiento de las mismas.



De hecho, en el primer semestre de este año, aumentó en un 3,7% la creación de empresas en el país con respecto al mismo periodo en el año anterior. Así, durante ese tiempo, se crearon 172.517 empresas, de las cuales el 49% nacieron generando al menos un empleo, que a su vez se muestra como algo bastante positivo para continuar contribuyendo a la reactivación económica del país.



A pesar de esto, se estima que seis de cada diez empresas del país son informales. Estado que afecta directamente la supervivencia de las nuevas compañías del país, y en últimas la empleabilidad y crecimiento económico.



Ser una empresa informal en Colombia representa imposibilidad de crecimiento acelerado y constante por la falta de acceso a crédito y recolección de capital. Así pues, no ser una compañía formalmente constituida en el país tiene más desventajas que ventajas a largo plazo.



Además de ser un contraste con los beneficios que tienen las empresas formalizadas en cuanto a bienestar laboral, productividad, cumplimiento de la normativa tributaria, y de calidad, entre otros. Pues algunos directivos de empresas creen que van a tener más beneficios al ser informales, como no tener que pagar impuestos o renovar servicios.



Posibilidades como el acompañamiento de la Cámara de Comercio para fortalecer el negocio; poder ser contratista del Estado; oportunidades de financiación, ser beneficiario de programas de fortalecimiento empresarial del Estado o del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Propaís; y que el IVA facturado por la empresa puede ser descontado son solo algunos puntos a tener en cuenta.



Además, en el contexto actual la tecnología se ha convertido en un recurso clave para los empresarios, entre menos tiempo y dinero inviertan en procesos será mucho más beneficioso para ellos y el crecimiento de su empresa. Es fundamental contar con la planeación y apoyo adecuado en el proceso de digitalización e implementación, así esto no significará una carga adicional para los empresarios sino todo lo contrario un sinnúmero de oportunidades.



En este sentido, los emprendedores tienen que revisar muy bien sus objetivos a largo plazo y tener en cuenta todos los beneficios que conlleva la formalización para el negocio, con las diversas oportunidades que se presentan para que este sea exitoso y no llegar a ser parte de ese 70% de los emprendimientos que fracasan en los primeros años.

David Ortiz

CEO de Grupo Siigo Latam.