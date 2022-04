‘Fórmula beneficia al usuario de la energía’: líder de Bolsa Mercantil

La Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la inversión para la creación de la filial de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), que se llamará ‘Conexión Energética’, y será la encargada de promover, diseñar, ejecutar y administrar el riesgo del mecanismo de comercialización de energía eléctrica.



En diálogo con Portafolio, María Inés Agudelo, presidenta de la BMC explicó que la nueva compañía se constituyó como una empresa de servicios públicos domiciliarios, que será vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y contará con una sólida estructura de gobierno.



¿Por qué una nueva empresa para comercializar energía?



La filial será la encargada de administrar el mecanismo de comercialización de energía. Estamos a un paso más cerca de dar inicio a la operación de este mecanismo que sin duda beneficiará a los generadores y comercializadores, como a los usuarios de energía.



¿Cuándo comenzará operación la nueva filial?



Iniciará una vez cuente con la aprobación por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), ya que la fórmula cumple con los principios de eficiencia, transparencia, neutralidad y fiabilidad, de acuerdo con el marco regulatorio definido en la Resolución Creg 114 de 2018, la cual fue radicada por la BMC el pasado 16 de marzo.



¿En qué consiste el nuevo mecanismo para la comercialización de energía?



El mecanismo es un esquema de compra-venta, mediante subastas de contratos de energía. En el mismo, generadores y comercializadores podrán negociar contratos de electricidad a corto, mediano y largo plazo de cualquier tipo de tecnología de generación.



Este mecanismo va a facilitar el desarrollo de un mercado competitivo, que traslade las eficiencias a las tarifas que pagan los usuarios finales y que las empresas del sector de energía eléctrica puedan optar por aquellas alternativas que mejor se ajusten a sus estrategias comerciales.



BMC

¿Por qué la apuesta para este mecanismo de comercialización de energía?



La BMC cuenta con la experiencia, tecnología y el conocimiento, pues llevamos más de 40 años facilitando, administrando y promocionando mercados eficientes. Nuestros escenarios de negociación son independientes, transparentes, neutrales y objetivos.

Tanto la compañía, como la filial, son independientes del sector energético ya que ninguno de sus accionistas son propietarios o tienen intereses en este sector. Esto garantiza independencia y objetividad para todos los actores del mercado energético.



¿Cómo está estructurado el mecanismo para la comercialización de energía?



El mecanismo de formación de precios será transparente y los agentes podrán contar a futuro con una curva forward de precios de energía, que ofrecerá una perspectiva sobre las expectativas de precios de corto, mediano y largo plazo, que resulta relevante para la toma de decisiones de cubrimiento de la demanda.



Adicionalmente, se avanza hacia la estandarización de los contratos y de las garantías requeridas en este tipo de transacciones. Se negociarán convenios estándar de suministro de energía eléctrica, pague lo contratado, bajo tres bloques horarios distintos: plano, solar y no solar.



¿Cuáles son los tipos de contratos que se van a negociar?



Reitero, a través de este mecanismo se negociarán contratos estándar de suministro de energía eléctrica bajo la modalidad “Pague lo Contratado”, lo que implica que independientemente del nivel de consumo, el comprador pagará la totalidad de la cantidad de energía contratada y serán contratos que podrán ajustarse a diferentes perfiles de demanda a través de bloques horarios Planos (24 horas), Solares (7:00 a.m. a 5:00 p.m.) y No Solares (5:00 p.m. a 7:00 a.m.)



Y los generadores y comercializadores podrán negociar este tipo de contratos para el corto, mediano y largo plazo, esto es, con duraciones desde uno y hasta 20 años.



¿Qué servicios prestará la filial a los agentes que participen del mecanismo?



Adicional a los servicios relacionados con la administración de la plataforma de negociación, también se brindarán los de balance de cuentas y administración de garantías de las operaciones a través de su sistema, de manera que se pueda contar con una trazabilidad a las obligaciones derivadas de los contratos de suministro de energía negociado a través del mecanismo y de forma simultánea garantizar que los compromisos adquiridos por los participantes se encuentren debidamente respaldados por las garantías exigidas en el mecanismo.

