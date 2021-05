Derrotan ponencia que pedía anular normas que regulan el 'fracking'

El Consejo de Estado derrotó ponencia del magistrado Ramiro Pazos, quien pedía anular normas que regulan el desarrollo de los yacimientos no convencionales a través de la técnica del 'fracking'.

Sin embargo, esta no es la última palabra con respecto a la materia en el alto tribunal de lo contencioso, ya que la Sección Tercera, que tiene a cargo la decisión, anunció que “continuará construyendo la decisión colegiada a partir de una nueva ponencia, cuyo sentido no se encuentra condicionado por la decisión adoptada" este jueves.



Así, el Consejo de Estado seguirá estudiando para tomar una decisión de fondo con respecto al futuro del 'fracking' en Colombia. La decisión final dependerá en gran medida de los resultados de los proyectos piloto que se comenzarán a desarrollar en el Magdalena medio.



La determinación de este jueves tomada por los magistrados no quiere decir que las normas serán dejadas en firme, ya que todavía cabe la posibilidad de que sean parcialmente anuladas.



