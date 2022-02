‘Fracking’: en seis meses arrancaría el primer piloto

Aunque prácticamente el presidente de la República, Iván Duque, cumplió con su palabra en el sentido que, mientras fuera jefe de Estado “no se haría fracking en el país”, lo cierto es que, en poco más de tres años y medio de su mandato, se han dado grandes pasos para su desarrollo.

Y es que se ha avanzado tanto que, según las cuentas del Ejecutivo, antes del próximo 7 de agosto, el primero de los dos proyectos pilotos del también llamado fracturamiento hidráulico para la producción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales (YNC), habrá iniciado su operación.



“Una vez se tengan las respectivas licencias ambientales, comienza el proceso para llegar a las perforaciones antes de terminar el actual periodo. Serán entre uno y dos pozos por cada piloto, y servirá para medir todas las variables”, explicó Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.



El funcionario recalcó que se “ha avanzado con el comité evaluador para este desarrollo experimental y científico. Los resultados servirán para tomar decisiones de fondo para su realización”.



Desde comienzos del actual gobierno, el tema del fracking cobró mayor relevancia, y fue la entonces jefe de la cartera minero energética, María Fernanda Suárez, quien comenzó a despejar el camino, cuando señaló que ante las inquietudes de si el país realizará el francking, “la decisión se tomará después de hacer un estudio responsable con el medio ambiente para fijar los parámetros conjuntamente y así llegar a una conclusión”.



Para analistas consultados por Portafolio, las palabras de la entonces ministra Suárez vinieron acompañadas con la creación de un comité de expertos, que no solamente avaló el desarrollo de los pilotos de fracking, sino que además redactó el documento final en el que se trazó una hoja de ruta para viabilizarlos.



“Con el contenido se despejó el camino para la realización de los proyectos de exploración y explotación de no convencionales, a través del mecanismo de los pilotos y los Contratos Especiales de Proyectos de Investigación (Cepi)”, señaló Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy.



Con el aval del comité de expertos, y del Consejo de Estado que, en septiembre de 2019 le dio vía libre a los pilotos, el Ministerio de Minas y Energía comenzó a estructurar un marco legal (técnico, social, ambiental y de salud pública) para su desarrollo el cual fue emitido a través de un decreto en diciembre de ese mismo año.



“Esto permitió marcar dos hitos importantes, la firma de los primeros Cepis entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) con Ecopetrol para el piloto Kalé (diciembre 24 de 2020), y con ExxonMobil para el proyecto Platero (junio 4 de 2021)”, resaltó Vera.



Para el experto en temas de fracking, se han presentado avances importantes en el diálogo sobre la importancia e implicaciones a nivel económico, social y ambiental para el país del desarrollo de los pilotos con un concepto clave: ‘Urna de Cristal’, en la zona de influencia, como lo es el municipio de Puerto Wilches (Santander), ya que “es un intercambio de ideas franco, transparente, sin vetos, en el lenguaje que llegue a los diferentes grupos de interés, pero con rigor técnico y científico”.



Vera además recalcó que los proyectos piloto se construirán “desde lo local hacia lo nacional”, con los más altos estándares técnicos, sociales y ambientales.



A la fecha, solo Ecopetrol ha radicado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), y fue el 29 de octubre del año pasado; y en próximos días lo hará ExxonMobil.



Así mismo, durante este mes tendrá lugar la reunión informativa sobre el piloto Kalé en Puerto Wilches. Los encuentros son convocados por la Anla y hacen parte de la evaluación en la solicitud de la licencia ambienta. Aquí Ecopetrol está presentando nuevamente el proyecto, con sus impactos ambientales y medidas de manejo propuestas, para que la comunidad se informe con el fin de participar en la Audiencia Pública Ambiental agendada para el próximo 22 de febrero.



Se estima que Kalé tenga su licencia ambiental entre abril y mayo.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

PORTAFOLIO