Francesa Maurel & Prom, tras activos de Amerisur en el país

Archivo particular

Más tardó en salir a la luz pública la intención de la petrolera Amerisur de poner en vitrina su negocio y activos en Colombia, que en conocerse un potencial oferente, el cual estaría seriamente detrás de esta operación.



Se trata de la francesa Maurel & Prom (M&P), compañía de exploración y producción de petróleo que cotiza en París (Euronext), la cual ya puso sobre la mesa US$257 millones por hacerse con la tarea que actualmente desarrolla la multinacional británica en territorio nacional.



(Grupo francés de petróleo Maurel & Prom ultima venta de activos en Colombia).

La oferta fue recibida por la junta directiva de Amerisur el jueves de la semana pasada, y este lunes, los ejecutivos de la petrolera británica desestimaron la propuesta de transacción, con el argumento que su operación en Colombia tiene una cotización mayor.



Al indagar con analistas del sector petrolero sobre la objeción de Amerisur, con respecto a la propuesta de la empresa francesa, señalaron que está subvaloró no solo la maquinaria e infraestructura de la británica, sino también la misma operación en Colombia.



Sin embargo, la junta directiva de la firma sigue con el interés e invitó a que M&P mejore la oferta.



La intención de la petrolera gala es adquirir la totalidad del capital accionario ordinario emitido por la británica.



Así mismo, “para ser emitido mediante efectivo y acciones de M&P que valúan cada título en Amerisur a 17 peniques de libra esterlina. La contraprestación fue de 12,5 peniques en efectivo y nuevas acciones en M&P con un valor de 4,5 peniques por acción de Amerisur”, señala M&P a través de un comunicado.



El posible precio de la citada oferta (US$257 millones) representa una prima del 41,7% sobre el precio de las acciones de Amerisur de 12 peniques, valor cotizado el pasado miércoles 17 de julio.



Cabe recordar que M&P en la actualidad desarrolla bloques petroleros en Colombia. Desde su llegada al país en el 2005 hasta el 2013 operó varios activos que le reportaron a las arcas de la nación US$909 millones.



Con el citado negocio, la petrolera francesa aumentará su personal en las oficinas de Bogotá, no solo para atender la participación del 50% en M&P Colombia, con dos licencias de exploración en la cuenca Cordillera Oriental (los bloques COR-15 y Muisca), sino que de ser aceptada la oferta por la junta directiva de Amerisur, la petrolera gala adicionaría a su portafolio de operación los bloques Platanillo, CPO-5, Putumayo-9, Terecay, Mecaya, Tacacho, Andaquíes, Putumayo-30, Coatí, Putumayo-12, Putumayo-14 y Putumayo-8, pero su producción solo proviene de los dos primeros.



Así mismo, quedaría a cargo del Oleoducto Binacional Amerisur (OBA), que conecta los campos petroleros del Putumayo con el sistema de oleoductos de Ecuador.



“La empresa buscará aprovechar esta experiencia exitosa utilizando los equipos técnicos de Amerisur en Colombia, así como los fuertes recursos financieros de M&P para acelerar el progreso de la base de activos de esta compañía (Amerisur), y en particular su cartera de exploración”, señaló la petrolera.



M&P dejó en claro en el contenido del texto que puede aportar fuentes de capital de bajo costo para financiar el avance del portafolio y cree que esto permitiría a la compañía fusionada mejorar los rendimientos de los accionistas a través de un financiamiento adecuado de la estructura de capital.



La junta directiva de Amerisur esperará la nueva oferta de M&P, sin embargo dio a entender que hay interés de otras empresas.