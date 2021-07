Así es Freedom, la nueva marca de ropa de Arturo Calle

El Grupo Empresarial Arturo Calle anunció el impulso a su nueva marca Freedom, que apuesta por la oferta de ropa bajo el concepto de personalización.



Este nuevo modelo arranca con 7 tiendas en 6 diferentes ciudades del país.

Los locales están en Bogotá, en el centro comercial Multiplaza y en la Torre Empresarial Arturo Calle. Por su parte, en Medellín se localizan en el centro comercial Arkadia y en Viva Envigado. En Cali se ubica otra tienda en el centro comercial Jardín Plaza. También está en los centros comerciales Viva de Barranquilla, Tunja y Villavicencio.



Según explica la empresa, un análisis de mercado realizado por el Grupo Empresarial Arturo Calle y Sancho BBDO encontró que actualmente existen grupos generacionales que no encuentran marcas que reflejen su estilo y valores a la hora de comprar ropa.



Se identificó que si bien existen marcas que se presentan como disruptivas y le apuestan a publicidad que muestre su diferencial, diseñan para un público masivo, lo que evita que las personas se sientan representados en sus prendas.



“Nos dimos cuenta de que en el mercado no había una marca que pudiera atender a aquellos individuos que persiguen un estilo que los hace sentir únicos y auténticos en su manera de ser. Con ese noble propósito nace Freedom, una marca innovadora e independiente, 100% colombiana, y que estoy seguro tendrá una muy buena acogida por parte de todos aquellos que se quieren expresar y diferenciar de los demás”, señala Carlos Arturo Calle, gerente del Grupo Empresarial Arturo Calle.



La nueva marca está sustentada en varios atributos. El primero de ellos es la customización, en el que un 'customizer', una persona especializada, es la que facilita la creación de diseños que reflejen en cada detalle la esencia y singularidad de las personas, revolucionando la experiencia en tienda.



Para ello, hay un taller disponible para la atención de los clientes.



Igualmente, están a la mano tallas y diseños que funcionan para todos los géneros y edades, dándoles la libertad de que escojan con base en sus gustos y no a una etiqueta.



En el ambiente de las tiendas hay una vinculación del arte, la música y la cultura en las propuestas de moda como parte de su evolución.



Igualmente, Freedom tiene un compromiso con valores sociales, llamando a la conciencia colectiva alrededor de conceptos como la inclusión, el respeto y la libertad.



Además, promueve prácticas relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Tiene líneas elaboradas con telas recicladas a partir de materiales como botellas de pet, líneas producidas con algodón regado con agua lluvia y líneas desarrolladas con menos agua (lavado de ozono y reutilización de agua). También tiene un mobiliario que ha sido elaborado con productos reciclados y sus etiquetas y bolsas son ecológicas.



