Frontera Energy analiza la terminación de dos contratos petroleros

En el marco de los anuncios recientes de petroleras de dar por terminados sus contratos, Frontera Energy informó que también lleva a cabo dos procesos para terminar contratos que están suspendidos hace dos años.



Andrés Sarmiento, vicepresidente de Asuntos Públicos de la petrolera, expresó que los contratos Caguán 5 y 6 están siendo analizados para entrar a trámite de terminación. De hecho han estado en conversaciones con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) mostrando evidencias de las dificultades de seguridad para desarrollarlos.



"Esta no es una conversación nueva, es algo que hemos venido trabajando hace dos años con la ANH", aclaró.



Expresó que esto hace parte de un ejercicio constante que hace la compañía para salir de activos que no son tan rentables o que han enfrentado inflexibilidades para su desarrollo.



"La razón de fondo es que las condiciones para desarrollarlos por tema de seguridad son complejas y es lo que hemos venido revisando con la fuerza pública y acompañamiento de las autoridades locales", aclaró.



Estos dos contratos hacían parte de los 32 que el Ministerio de Minas y Energía había anunciado que tendrían un apoyo para que se pudiera reactivar, puesto que estaban suspendidos.



Si bien Sarmiento dijo que se han hecho conversaciones con respecto a esta posibilidad, los motivos de la suspensión siguen dándose, por lo cual no se analiza que pueda ser reactivado.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio