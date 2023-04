Frontera Energy estaría considerando una venta de operación

Frontera Energy Corp. esta explorando opciones que incluyen una posible venta, dijeron personas con conocimiento del tema, en un momento de mayor actividad en el sector del petroleo y el gas. El explorador centrado en América del Sur esta trabajando con asesores financieros para identificar posibles interesados en partes o la totalidad del negocio, según las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial.

Frontera, que anteriormente se conocía como Pacific Rubiales Energy Corp., podría atraer el interés de otras empresas energéticas con presencia en la región, así como de exploradores que buscan establecer un punto de apoyo en el continente, dijeron las personas.



Orlando Cabrales, CEO de la compañía, dijo a Portafolio que "seguimos enfocados en nuestras actividades, con muy buenos resultados en 2022 que esperamos poder sostener en 2023 como lo viste en el Guidance de este año".



Señaló que si bien se especula mucho en el sector, lo cierto es que aún no hay nada en firme con respecto a una posible transacción.



En los últimos 12 meses, las acciones de la empresa han caído un 13% en las operaciones de Toronto, lo que le da un valor de mercado de US$787 millones. Las deliberaciones se encuentran en las primeras etapas y no hay certeza de que conduzcan a una transacción, dijeron las personas. Un representante de Frontera no pudo comentar de inmediato.



Frontera posee participaciones en mas de 30 bloques de exploración y producción en Colombia, Ecuador y Guyana, así como en instalaciones portuarias y de oleoductos en Colombia. La ganancia neta de la compañía del cuarto trimestre de 2022 cayo un 69% a US$197,8 millones. Entrego una producción diaria promedio de 41.382 barriles de petróleo equivalente el año pasado, un 9% mas que el año anterior.



La decisión de la compañía de explorar una venta se produce durante un momento cada vez mas ajetreado para los negociadores en el sector del petroleo y el gas.



Ovintiv Inc. acordó este mes adquirir activos de petroleo y gas en la Cuenca Pérmica de una firma de capital privado EnCap Investments por cerca de US$4.300 millones. Neptune Energy Group Ltd. también esta avanzando con planes para una potencial venta por US$5.000 millones, informo Bloomberg News en marzo.



Bloomberg y Portafolio