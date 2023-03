Utilidad de Frontera Energy cayó 54 %, aunque ebitda escaló 70 %

Archivo particular

Le petrolera Frontera Energy presentó sus resultados financieros de 2022. En estos se refleja un incremento en las ventas, así como en el ebitda. Sin embargo, las utilidades de la compañía cayeron.

En el caso de los ingresos, estos llegaron a US$1.109 millones, un incremento de US$294 millones o 36% de rebote frente al total de ventas de 2021.



En el caso del ebitda operativo, la compañía presentó un alza de 70%, al pasar de US$378,2 millones en 2021 a US$641,9 millones el año pasado. De acuerdo con la petrolera "el precio Brent promedio ponderado de Frontera fue de US$$98/barril en 2022, generando $ 641,9 millones de ebitda y dentro del rango de orientación de US$90 - US$100 por barril para 2022".



En el caso de la utilidad neta, no obstante, hubo una caída. Para 2022 la empresa logró US$286,6 millones, es decir, una contracción de 54,4 % en las ganancias. Esto incluyó ingresos operativos de US$643,4 millones, parcialmente compensada por un gasto por impuesto a las ganancias de US$249,3 millones , pérdidas cambiarias de US$76,4 millones (principalmente relacionadas con el negocio de midstream) y gastos financieros de US$53,0 millones.



A pesar de ello reportaron que la utilidad por barril también tuvo un incremento, este "fue de US$59,78 por barril, un aumento del 60% en comparación con 2021. El aumento se debió principalmente a un mayor precio realizado de ventas netas".



Con respecto a la producción, esta aumentó 9,4% en el promedio diario 41.382 barriles en 2022 frente a los 37.818 en 2021.



